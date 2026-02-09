Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”

România este campioană europeană la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decât media în statele Uniunii Europene. În disperare de cauză, românii caută să-și facă de multe ori cumpărăturile în țările vecine sau de pe platforme online din străinătate.

România domină topurile europene la capitolul scumpiri, așa că bugetul de familie a devenit o ecuație tot mai complicate. Din această cauză, românii sunt permanent într-o cursă contracronometru pentru a găsi oferte speciale și discount-uri. Doar că și acestea par să fie tot mai rare în România, iar ofertele lanțurilor de supermarket din țară sunt de obicei mai puțin tentante decât cele pe care aceleași magazine le ai peste hotare.

Cu o inflație care sfidează orice logică comunitară, de cinci ori peste media din zona euro, românii nu mai așteaptă soluții miraculoase de acasă. Mulți dintre ei, însă, au pornit într-o veritabilă „vânătoare” de oferte dincolo de frontiere. Însă nu trebuie confundat cu shopping-ul de plăcere, pentru că în realitate este mai degrabă o strategie de supraviețuire economică și o căutare disperată a calității care pare să fi dispărut de pe rafturile autohtone.

Ce soluții găsesc românii

De altfel, dezbateri pe tema cumpărăturilor în străinătate au loc pe rețele de socializare, iar internauții vin cu idei și cu ponturi pentru cei care sunt în căutarea unor prețuri mai bune.

Recent, o astfel de dezbatere a avut loc pe un grup de Facebook unde sunt activi cei care se află permanent în căutarea unor oferte pentru eficientizarea bugetului de familie.

„Bună seara. A practicat cineva cumpărpturi de la vecinii bulgari, unguri etc? Mulțumesc!”, a fost mesajul unui internaut. Postarea s-a viralizat, iar oamenii au încercat să-i ofere un răspuns și să vină cu idei.

„Din Bulgaria numai produse de lux se cumpără Tabac și motorină și ceva apă îmbuteliată restul produselor sunt mai scumpe”, a scris cineva.

„Bosnia Herțegovina. Acolo prețurile sunt mai decente ca la noi, sau țările din jur. Doar că nu poți aduce unele produse în țările Schengen, doar cu limită”, a venit alt răspuns.

„În Turcia sunt mai ieftine produsele, dar merita drumul doar dacă dorești sa îți faci o vacanță acolo. Noi mergem foarte des la Istanbul pentru ca e un oraș ieftin și găsești cazare și mâncare la prețuri decente”, a spus cineva. „La bulgari țigările sunt mai ieftine cu 12-14 lei/pachet. E permis 4 cartușe de persoană”, a venit altul cu idei.

Produse de calitate superioară la alții

„Mergem cam o dată pe lună la cumpărături la Ruse, în Lidl și Metro. Nu este mare diferență la preț, dar este foarte mare diferența la calitatea produselor. Plus că noi luăm produsele lor bulgărești nu cele care sunt și la noi pentru că de la noi mezelurile, lactatele și chiar legumele sunt pline de chimicale și nu le putem consuma”, a fost un punct de vedere.

„La fel si noi, pentru produsele locale bulgărești. În special lactatele care sunt mult mai calitative. Mai cumpărăm tigări care și acum chiar dacă au trecut la euro tot se merită mai bine ca în România”, i-a dat cineva dreptate.

„În Republica Moldova se merită să faci cumpărături, prețurile mici și calitate bună”, a fost altă părere. A fost completat imediat de alt internaut care a detaliat: „Moldova pentru peștele congelat la prețuri mici, bomboanele de la Bucuria la jumătatea de preț , 3 sticle de vin/ adult, 2 pachete de țigări. Confrom legii nu ai voie decât cu pește nu cu alte animale, dar doamne ce bune sunt salamurile lor uscate! Și eu îmi cumpăr produse pentru casă și îngrijire rusești. Ieftine și super bune”.

„Din Ungaria iau mezeluri de porc fără potențiatori și alte minunății, slănină, șuncă, costiță afumate. Tot de acolo și diferite tipuri de brânzeturi la prețuri bune plus produse specific ungurești”, a fost alt sfat.

„Recomand Tesco (n.r. – lanț de hypermaketuri britanic prezent în Ungari), sunt produse cu 75% reducere în fiecare weekend. Merg de vreo două ori pe lună și se merită”, a completat altul.

„Ungaria și Serbia (de fapt cam toată Uniunea Europeană în afară de Bulgaria) are acces la produse similare cu ale noastre, dar cu sortimente variate ( gen Coca Cola fără cofeină) și calitate net superioară. Din Serbia am luat Nutella made în Italia, iar de la noi made în Polonia. Au o atenție mai deosebită față de cei cu alimentație diferită gen fără gluten, lactoză, veggie etc și deși suntem în 2026 încă suntem privați de multe produse și de calitate superioară”, a spus un internaut. „În Ucraina, la Cernăuți”, a scris altul.

Suntem campioni europeni la scumpiri și inflație

România este țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar situație rămâne aceeași an de an. Potrivit Eurostat, în decembrie, în România inflația a fost de 8,6%. Ca termen de comparație, în Uniunea Europeană, în zona euro, rata inflației a fost de 1,9%. De altfel, pe parcursul anului 2025, inflația s-a aflat permanent aproape de 10%. În comparație cu România, inflația din Bulgaria a fost de 2,3%.