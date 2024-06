A început sezonul bujorilor în Masivul Ciucaș. Traseul care duce la cea mai frumoasă pajiște FOTO

Amatorii de drumuții montane au parte de un spectacol vizual pe Vârful Ciucaș. Pajiștile de la peste 1.000 de metri altitudine au fost frumos colorate.

Pasul Bratocea, situat la aproximativ 1200 de metri altitudine, marchează punctul de plecare al traseului care duce către cea mai frumoasă pajiște de bujori din Ciucaș, în această perioadă.

De aici, drumul urcă lejer pe un drum forestier care duce la Releul din Bratocea. Urcușul devine mai abrupt până pe Culmea Bratocei, dar odată ajunși sus, drumul devine lin până în Șaua Tigăilor, situată la 1.745 de metri altitudine.

Cum se ajunge la pajiștea cu bujori

Marius Popa, fotograf și iubitor al muntelui, spune că traseul este unul mediu care nu pune probleme celor cu o bună condiție fizică minimă sau obișnuiți cu mersul pe munte.

„Am ajuns cam târziu în Pasul Bratocea, pe la ora 9.00 și abia am găsit un loc de parcare. Puhoi de lume urca pe traseu ceea ce este îmbucurător, cu condiția ca natura să fie respectată. Se începe cu un urcuș lejer pe drumul forestier care duce la Releul din Bratocea. De acolo începe urcușul mai abrupt până pe culme, dar odată ajunși sus drumul devine lin până în Saua Tigăilor de unde începe urcarea mai grea spre vârful Ciucaș. Pe indicator arată 4 ore de mers din Pasul Bratocea până pe vârf. Pe vârf am renunțat să mai facem poze cu indicatorul, era prea multă lume. De acolo noi am coborât la cabană”, spune el.

→ Imaginea 1/7: Pajiște cu bujori, în Masivul Ciucaș. FOTO Marius Popa, pasioant de fotografie.

Coborârea mai grea este printr-un mic horn plin de grohotiș iar de acolo se face o cărare pe dreapta prin pădure.

„Cum era de așteptat foarte multă lume și la cabană. Mulți vin prin Valea Berii și urcă la cabană cu mijloacele de transport contra cost oferite de cei de la cabana (prețurile le găsiți afișate pe site-ul lor). Ne-am întors pe același drum dar nu la vârf ci pe sub Tigăi până în Șaua cu același nume de unde ne-am întors înapoi la mașini. Ne-am bucurat de o vreme superbă dar mai ales de începutul sezonului de rhododendroni care ne-au încântat sufletele.

Nu există porțiuni expuse cu toate acestea trebuie avut grijă. Am întâlnit și o viperă pe cărare pe Culmea Bratocei, dar nu am reușit s-o admir prea mult deoarece a fugit repede in tufișuri, deci atenție pe unde călcați”, mai spune Marius Popa.