Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă. Val de reacții dure în România

Publicat:

O nouă strategie a Comisiei Europene privind „egalitatea LGBTIQ+” propune ca persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă. Documentul, aflat încă în stadiu de proiect, trebuie aprobat de guvernele statelor membre, însă a stârnit deja controverse în România și alte țări europene.

Strategia a stârnit un val de critici. FOTO: Shutterstock
Strategia a stârnit un val de critici. FOTO: Shutterstock

Strategia Comisiei ar putea elimina orice limită de vârstă pentru recunoașterea legală a genului, potrivit publicației britanice The Telegraph. În plus, documentul include recomandarea interzicerii „terapiei de verificare” pentru copiii care își exprimă dorința de a-și schimba sexul – procedură considerată de autori o formă de presiune psihologică asupra minorilor.

Propunerile fac parte din „Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030”, care prevede și sancționarea financiară a regiunilor considerate „discriminatorii” față de minoritățile sexuale, precum și consolidarea instituțiilor naționale pentru egalitate.

În ceea ce privește recunoașterea legală a genului, Comisia Europeană critică sistemele naționale care impun evaluări medicale sau aprobări de la specialiști.

„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ de la un stat membru la altul”, se arată în document. „În timp ce o serie de state membre au adoptat modele de autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului”, se arată în document.

Comisia propune facilitarea schimbului de bune practici între statele membre, pentru a dezvolta proceduri de recunoaștere a genului bazate exclusiv pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.

Criticii acestor măsuri susțin însă că eliminarea controalelor medicale și a terapiilor de confirmare ar putea duce la decizii pripite din partea minorilor și ar restrânge dreptul părinților și al profesioniștilor de a verifica dacă dorința copiilor este una stabilă și conștientă.

Proiectul de strategie urmează să fie analizat și aprobat de guvernele statelor membre înainte de a deveni document oficial al Uniunii Europene.

Reacțiile critice nu au întârziat să apară. Deputata AUR Gianina Șerban acuză Bruxellesul că „vrea să transforme școala într-un laborator ideologic”. Totodată, ea a menționat: „Copiii României nu sunt cobaii experimentelor woke!”.

Fostul premier Victor Ponta a avertizat, printr-o postare pe Facebook: „Sunt un tată foarte „liberal” cu propriii mei copii; sunt profund fericit pentru apartenența României la Uniunea Europeană și mândru că sunt român și european. Însă nu voi fi niciodată de acord cu această idee progresist-useristă! Nu cred că există vreo „înțelegere” cu Bruxelles care să ne poată convinge să adoptăm așa ceva în România.”

Postarea integrală a fostului premier, Victor Ponta. FOTO: captură foto Facebook
Postarea integrală a fostului premier, Victor Ponta. FOTO: captură foto Facebook
Societate

