Cum arată kilometrul 0 al Bucureștiului la o săptămână după ninsoare

La o săptămână de la ultima ninsoare, imaginea din centrul Capitalei este departe de a fi una de final de iarnă gestionată eficient. La kilometrul 0, în zona promenadei de la Piața Universității, se văd încă munți de zăpadă murdară, adunați pe margini, în plin spațiu intens circulat de pietoni.

Situația a atras din nou sancțiuni din partea Poliția Locală a Municipiului București, care a amendat operatorul de deszăpezire responsabil de intervențiile din zonă.

Amenzi de 760.000 de lei într-o săptămână

Polițiștii locali au continuat verificările privind modul în care firmele de salubritate și-au îndeplinit obligațiile, în special în zona centrală a orașului. Autoritățile au cerut operatorilor să trateze cu mai multă seriozitate intervențiile, mai ales în sectoarele 1, 3 și 5.

În perioada 19 – 25 februarie, valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 760.000 de lei. Situația pe sectoare arată astfel:

Sectorul 1 – 35 de sancțiuni, în valoare totală de 175.000 lei

Sectorul 2 – 22 de sancțiuni, în valoare totală de 110.000 lei

Sectorul 3 – 29 de sancțiuni, în valoare totală de 145.000 lei

Sectorul 4 – 24 de sancțiuni, în valoare totală de 120.000 lei

Sectorul 5 – 21 de sancțiuni, în valoare totală de 105.000 lei

Sectorul 6 – 21 de sancțiuni, în valoare totală de 105.000 lei

Cele mai multe probleme au fost constatate în sectoarele 1 și 3, potrivit datelor centralizate de autorități.

În timp ce bucureștenii circulă printre troiene gri, rămase la zile bune după oprirea ninsorii, autoritățile spun că verificările vor continua, iar operatorii care nu respectă obligațiile contractuale riscă noi sancțiuni.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, dificultățile și presiunile cu care se confruntă autoritățile în cazul ninsorilor din România, comparând situația cu modul în care se organizează marile orașe occidentale.

„În România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii intră în vrie, se sperie şi aruncă cu tone de sare, aşa încât apare o isterie publică”, a declarat edilul. Ciucu a făcut apel la calm și a dat exemplul orașului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depășește 40–50 de centimetri, copiii nu merg la școală, mașinile nu ies pe drumuri, iar utilajele își pot face treaba mult mai repede și mai bine.

„La noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul, citat de News.