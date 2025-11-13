search
SPP cumpără pastile pentru prostată marită, osteoporoză, reflux gastroesofagian, sevraj alcoolic sau tulburări cognitive

Publicat:

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a făcut o achiziție importantă de medicamente, pentru a asigura angajaților acces rapid la tratamente pentru diverse afecțiuni, de la probleme digestive și cardiovasculare, până la tulburări cognitive, sevraj alcoolic sau afecțiuni ale prostatei și oaselor. 

Angajați ai Serviciului de Protecție și Pază FOTO: Arhivă, Adevărul
Angajați ai Serviciului de Protecție și Pază FOTO: Arhivă, Adevărul

Produsele farmaceutice vor fi achiziționate în baza unui contract subsecvent, furnizarea medicamentelor fiind asigurată de Depotheke Depozitul Farmaciilor Independente, cu sediul la Ploiești, județul Prahova, scrie libertatea. 

Lista cuprinde tratamente pentru afecțiuni frecvente, precum: tratarea unor afecțiuni cardiace, osteoporoză, reflux gastroesofagian, boli degenerative, demență vasculară, artroză, poliartrită, gută, simptome urinare cauzate de o prostată mărită (hiperplazie benignă de prostată), dar și antibiotice, vitamine sau medicamente recomandate pentru slăbit atunci când dieta alimentară nu dă rezultate. De asemenea, în loturile de medicamente solicitate de SPP se găsesc antiinflamatoare comune, dar și pastile indicate pentru circulație deficitară, risc de tromboze și sevraj alcoolic. 

Reprezentanții instituției subliniază că toate produsele medicale sunt administrate exclusiv la recomandarea medicului și cu prescripție medicală, pentru a asigura eficiența și siguranța tratamentelor.

Măsurile fac parte din strategia SPP de a răspunde prompt oricăror situații medicale și de a proteja sănătatea angajaților în mod constant, indiferent de tipul activităților desfășurate sau de provocările sezonului.

Achiziția acoperă cantitatea necesară de produse medicale de care SPP a estimat că are nevoie în a doua parte a anului 2025 și pe tot parcursul anului 2026, potrivit sursei citate.

„Achiziția de produse farmaceutice necesare asigurării cu medicamente în cantități suficiente, de calitate, eficiente și în dozaje adecvate cu specificaţiile tehnice elaborate pentru astfel de produse. Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimează că se vor atribui doua contracte subsecvente, unul în anul 2025 și unul în anul 2026. Cantitățile minime/maxime care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt cuprinse între 1/4 și 3/4 din cantitatea maximă estimată a acordului-cadru aferentă fiecărui lot”, sunt specificațiile menționate pe platforma SICAP.

Lista integrală a medicamentelor AICI 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii." Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac"
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament" în Balcani
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta", mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii"
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
"Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț". N-a mai suportat și a spus de ce "se comporta ca un nemernic". Ce a urmat
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu"
Cine are prioritate în sensul giratoriu? Legea pe care mulţi şoferi o confundă
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice"
Au încercat să se ascundă, dar au fost "prinși" în Maldive: "Cuplul anului!"
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…"
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon"
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…" S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment". Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
„M-a lovit atât de puternic"! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!..."
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie"?
