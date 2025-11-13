SPP cumpără pastile pentru prostată marită, osteoporoză, reflux gastroesofagian, sevraj alcoolic sau tulburări cognitive

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a făcut o achiziție importantă de medicamente, pentru a asigura angajaților acces rapid la tratamente pentru diverse afecțiuni, de la probleme digestive și cardiovasculare, până la tulburări cognitive, sevraj alcoolic sau afecțiuni ale prostatei și oaselor.

Produsele farmaceutice vor fi achiziționate în baza unui contract subsecvent, furnizarea medicamentelor fiind asigurată de Depotheke Depozitul Farmaciilor Independente, cu sediul la Ploiești, județul Prahova, scrie libertatea.

Lista cuprinde tratamente pentru afecțiuni frecvente, precum: tratarea unor afecțiuni cardiace, osteoporoză, reflux gastroesofagian, boli degenerative, demență vasculară, artroză, poliartrită, gută, simptome urinare cauzate de o prostată mărită (hiperplazie benignă de prostată), dar și antibiotice, vitamine sau medicamente recomandate pentru slăbit atunci când dieta alimentară nu dă rezultate. De asemenea, în loturile de medicamente solicitate de SPP se găsesc antiinflamatoare comune, dar și pastile indicate pentru circulație deficitară, risc de tromboze și sevraj alcoolic.

Reprezentanții instituției subliniază că toate produsele medicale sunt administrate exclusiv la recomandarea medicului și cu prescripție medicală, pentru a asigura eficiența și siguranța tratamentelor.

Măsurile fac parte din strategia SPP de a răspunde prompt oricăror situații medicale și de a proteja sănătatea angajaților în mod constant, indiferent de tipul activităților desfășurate sau de provocările sezonului.

Achiziția acoperă cantitatea necesară de produse medicale de care SPP a estimat că are nevoie în a doua parte a anului 2025 și pe tot parcursul anului 2026, potrivit sursei citate.

„Achiziția de produse farmaceutice necesare asigurării cu medicamente în cantități suficiente, de calitate, eficiente și în dozaje adecvate cu specificaţiile tehnice elaborate pentru astfel de produse. Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimează că se vor atribui doua contracte subsecvente, unul în anul 2025 și unul în anul 2026. Cantitățile minime/maxime care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt cuprinse între 1/4 și 3/4 din cantitatea maximă estimată a acordului-cadru aferentă fiecărui lot”, sunt specificațiile menționate pe platforma SICAP.

Lista integrală a medicamentelor AICI