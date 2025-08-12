Nou focar de Candida auris la Spitalul Floreasca, la secţia ATI1. Patru pacienţi infectaţi se află în izolare

Un nou focar de infecție cu Candida auris a fost confirmat la Spitalul Floreasca, în secția ATI 1. Patru pacienți sunt izolați, iar suspiciunile privind nerespectarea regulilor și sursa contaminării determină noi controale.

Candida auris, o ciupercă extrem de periculoasă și rezistentă la tratamentele antifungice, continuă să creeze probleme grave în cadrul Spitalului Floreasca din București, în condiţiile în care un nou focar a fost identificat în secția ATI 1, separată de cea destinată pacienților cu arsuri, unde au fost raportate primele cazuri.

Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost depistați pozitiv și se află în izolare. Rezultatele analizelor efectuate pe probe recoltate de pe piele și din exsudatul nazal au confirmat prezența ciupercii în urmă cu patru zile, iar informarea oficială a fost transmisă ieri către managerul spitalului și către șefa secției ATI 1, conf. dr. Mirea Liliana.

Printre măsurile impuse figurează și interdicția ca personalul medical să intre în contact cu acești pacienți având unghii lungi sau lăcuite, o regulă care există de mult timp, dar, potrivit surselor medicale, a fost adesea ignorată.

Întrebări fără răspuns privind sursa infectării

Noul focar reaprinde suspiciunile cu privire la modul în care se răspândește Candida auris în spital. În cazul Laviniei, pacienta cu arsuri transferată în Belgia la cererea familiei, Colegiul Medicilor București a precizat că nu mai puțin de 63 de medici au intrat în contact cu ea, iar ulterior aceștia au lucrat și în alte secții. În acest context, nimeni nu înţelege de ce nu s-au efectuat teste extinse pentru depistarea altor purtători ai ciupercii periculoase, care se răspândeşte foarte rapid.

Alina Alexandru, sora Laviniei, precum și alte familii ale pacienților infectați susțin că nu au fost informate oficial despre situație și acuză cadrele medicale că au omis intenționat menționarea infecției în fișele de externare, încercând astfel să ascundă realitatea.

20 de pacienţi infectaţi

Conform conducerii Spitalului Floreasca, între ianuarie 2024 și iunie 2025 au fost înregistrați 20 de pacienți cu Candida auris. Totuși, în toată această perioadă, instituția nu a raportat public situația și nu a comunicat riscurile nici pacienților internați, nici celor programați pentru internare, nici familiilor acestora.

Problema este agravată și de descoperirea unei nereguli majore, printre care şi faptul că firma responsabilă cu igienizarea celor peste 500 de aparate de aer condiționat din spital a folosit pentru dezinfecţie substanțe biocide neautorizate. Deși ulterior compania a prezentat documente care atestă utilizarea unor produse aprobate, contractul nu a fost reziliat, singura măsură fiind o notificare de schimbare a substanțelor.

Ministrul Sănătății a anunțat din nou că va trimite Corpul de Control pentru verificări suplimentare la Spitalul Floreasca şi, în paralel, Direcția de Sănătate Publică va verifica autorizația unității, pentru a stabili dacă aceasta respectă normele europene. Rezultatele acestor controale sunt așteptate în perioada următoare.