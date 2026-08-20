 Soprana Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani. A cântat cu Pavarotti și Placido Domingo pe marile scene ale lumii | adevarul.ro
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Soprana Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani. A cântat cu Pavarotti și Placido Domingo pe marile scene ale lumii

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Soprana Ileana Cotrubaș, apreciată pe marile scene ale lumii și considerată una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX, a murit la vârsta de 87 de ani.

FPTP: Facebook/Opera Naţională Bucureşti
FPTP: Facebook/Opera Naţională Bucureşti

Soprana Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani, a anunțat Opera Națională București. Artista a avut o carieră internațională impresionantă, în care a cântat la Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Covent Garden, Opera de Stat din Viena și la marile festivaluri lirice din Europa.

Opera Națională București a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat cariera sopranei, pe care o consideră „una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un reper al artei lirice internaționale”.

„Opera Națională București deplânge dispariția sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un reper al artei lirice internaționale.

Născută la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni, Ileana Cotrubaș și-a început drumul artistic la doar nouă ani, în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române. Stabilită la București din 1952, pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică, artista a debutat pe scena Operei din București în 1964, înainte de a cuceri marile scene ale lumii.

Laureată a unor prestigioase concursuri internaționale, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimì din „La Bohème”, la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa.

Admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretării, Ileana Cotrubaș a colaborat cu dirijori legendari și a lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric, de la Mozart și Verdi la Puccini, Bizet și Offenbach.

După retragerea de pe scenă, a continuat să dăruiască artei cântului prin pedagogie și cursuri de măiestrie, formând și inspirând generații de artiști.

Opera Națională București transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care au iubit și admirat arta sa.

Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică.

Drum lin către stele, Maestra!”, a transmis Opera Națională București.

 „Aduceți-o pe Cotrubaș!”

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din cariera sopranei s-a petrecut în ianuarie 1975, la Teatro alla Scala din Milano, atunci când Ileana Cotrubaș a fost chemată în ultimul moment pentru a o înlocui pe celebra soprană Mirella Freni, care nu mai putea interpreta rolul Mimì din „La Bohème”, de Giacomo Puccini.

Potrivit relatării despre acel spectacol, la repetiția generală, Luciano Pavarotti a cerut personal ca soprana română să fie adusă pentru a o înlocui pe Freni.

„Aduceți-o pe Cotrubaș!”, ar fi spus marele tenor.

Artista se afla atunci în Kent, în Marea Britanie. A luat avionul spre Milano și a ajuns la teatru cu numai 15 minute înainte de ridicarea cortinei.

A urmat un spectacol în fața unuia dintre cele mai exigente publicuri de operă din lume, iar interpretarea sa a rămas legată de una dintre reprezentațiile de referință ale operei lui Puccini.

Ileana Cotrubaș a împărțit scena și cu alți mari artiști ai operei. În 1978, a cântat alături de Plácido Domingo în „La Traviata”, de Giuseppe Verdi.

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