Soluția unor influenceri la modă pentru ca frumusețile României să nu mai fie sufocate de gunoaie

Unul dintre cele mai populare portaluri de călătorie din țară a lansat o campanie în care promovează turismul sustenabil. „Am văzut de-a lungul anilor, locuri senzaționale, dar multe dintre ele, din păcate, sunt sufocate de gunoaie sau neîngrijite”, își motivează influencerii demersul.

Călător în Bascheți, una dintre cele mai influente platforme online dedicate turismului românesc, a demarat, la finalul lunii septembrie, campania ,,Călătorește cu inima’’, o inițiativă independentă, prin care dorește atragerea atenției asupra nevoii de a învăța să facem un turism sustenabil și responsabil. „Adevărul” a discutat cu cei doi inițiatori ai campaniei Sebastian Secan și Laura Vereha.

„Inițiativa a fost inspirată de propriile noastre călătorii. Am văzut de-a lungul anilor, de când descoperim România, locuri senzaționale, dar multe dintre ele, din păcate, sufocate de gunoaie sau neîngrijite. Și, mereu, am zis: ,,ce păcat’’. Am văzut în ultimii ani cu toții și efectele încălzirii globale, cum parcă nici anotimpurile nu mai sunt ceea ce au fost. Am realizat că nu trebuie să așteptăm pe nimeni să facă curat în jurul nostru, ci, împreună, putem fi chiar noi schimbarea, iar natura ne va mulțumi”, explică Sebastian.

Ce înseamnă să fii „călător cu inima”?

Campania se adresează atât turiștilor, cât și unităților de cazare.

„Putem fi „călători cu inima” atunci când susținem afacerile locale, când luăm masa la un restaurant care își procură cât mai multe ingrediente locale, care nu au un impact negativ asupra mediului. Sau atunci când alegem o unitate de cazare care adoptă practici prietenoase cu mediul, cum ar fi reciclarea și economisirea energiei. Când respectăm cu strictețe regulile din zonele protejate, pentru a nu lăsa urme nedorite. De fapt, cel mai mic gest ne poate transforma într-un călător mai sustenabil și mai responsabil”, explică Laura Vereha.

O parte dintre turiștii români care își lasă gunoiul în natură motivează că fac asta din cauză că nu sunt coșuri de gunoi și nu există o infrastructură turistică bine pusă la punct. Secan nu este de acord cu acest argument:

„Ne-am întors recent din Islanda și e, în opinia noastră, poate, cea mai curată țară din lume. Am vizitat toată țara, am parcurs tot Cercul de Aur, o rută turistică spectaculoasă care acoperă câteva sute kilometri și nu am văzut niciun gunoi. Nicăieri. Și asta în contextul în care am văzut rar, spre deloc coșuri de gunoi. Deci, se poate. E adevărat că peste tot existau pancarte și o campanie de conștientizare “Keep Iceland clean” (n.r. Menține Islanda curată)”.

Campania „Călătorește cu inima” este o noutate în zona portalurilor și influencerilor de turism, care se se axează, în marea lor majoritate, pe aspectele pozitive ale destinațiilor, această abordare fiind cea mai eficientă din punct de vedere a veniturilor din publicitate.

„Noi intenționăm să oferim audienței o perspectivă autentică și echilibrată asupra călătoriilor. Arătăm cum călătorim, ce putem face mai bine pentru mediu atunci când călătorim și susținem destinațiile, unitățile de cazare și inițiativele care fac deja ceva bine când vine vorba de sustenabilitate. Noi făceam și înainte asta, însă acum îmbrăcăm acest tip de conținut într-un concept mai ușor de înțeles. Suntem convinși că o abordare sinceră, care include și aspectele mai dificile ale impactului uman asupra mediului, va fi receptată pozitiv de către comunitatea noastră de călători”, explică Sebastian Secan. Reacțiile pozitive primite din partea turiștilor, spune el, confirmă deja acest lucru.

Provocare pentru unitățile de cazare

Campania vine și cu o provocare pentru unitățile de cazare – cele care vor adopta practici sustenabile vor fi promovate gratuit pe portal.

„Ne dorim prin această inițiativă să motivăm unitățile de cazare să adopte practici sustenabile. Astfel, aceste pensiuni, cabane, hoteluri – vor fi trecute pe harta unităților de cazare, recomandate de Călător în Bascheți, pentru practici sustenabile, dacă împlinesc cel puțin 5 criterii.”, susține Laura Vereha.

Criteriile vizate de campanie se referă la reciclare, eficiență energetică, conservarea apei, până la aprovizionare și ecoturism.

„Cu ajutorul consultanților de la Asociația Act for Tomorrow au fost întocmite o serie de criterii de sustenabilitate. Multe dintre aceste criterii sunt ușor de împlinit, iar unele dintre ele nu necesită nici măcar o investiție financiară. Important este să existe dorința de schimbare, acel gest mic de care discutam mai devreme”, completează Laura.

Conform lui Sebastian cea mai frecvent întâlnită greșeală pe care o fac unitățile cazare legat de sustenabilitate este faptul că se înconjoară de prea mult beton, de prea mult plastic și că, uneori, aleg calea mai ușoară.

„Prea mult beton”

„Poate, se întâmplă asta din lipsă de timp și resursă umană. Am văzut multe locuri, din zone tradiționale, unde serveai la micul dejun produse din hypermarket, aduse poate de la mii de kilometri distanță, în timp ce producătorii locali nu știu unde să își vândă munca”, a detaliat el.

Deja sunt câteva unități de cazare care s-au înscris în campanie. „Acest lucru este încurajator. Ne-am dat seama și de faptul că e un drum mai lung, care necesită timp și conștientizare”, este de părere Laura.

Întrebat unde crede că este cel mai mult de lucru în ceea ce privește turistul din România, Secan explică:

„Suntem conștienți de faptul că sustenabilitatea poate părea un subiect complex și vag pentru multă lume. În egală măsură, am văzut în jurul nostru tot mai mulți călători preocupați de impactul călătoriilor lor asupra mediului. Nu ne așteptăm la minuni peste noapte. Și nu ne dorim gesturi mărețe, așa cum am zis și în videoclip, nu vrem super eroi, ci să începem cu lucrurile mici”.

Pe parcursul campaniei, care se va derula atât pe conturile de Instagram, Tik Tok și Facebook ale platformei Călător în Bascheți, cât și pe blog, vor exista și provocări gândite astfel încât să îi determine pe români să ia atitudine și să devină călători cu inima.

De asemenea, în cadrul mai multor întâlniri transmise live pe Instagram vom dezbate problemele și soluțiile potrivite pentru a avea un turism sustenabil și durabil în România.