Video Șoferul român care și-a deschis propria afacere după ce a străbătut Europa cu câinele său: „A fost multă muncă, dar am reușit”

De la șofer de camion la antreprenor. Alex, un român stabilit în Spania, și-a transformat pasiunea pentru muncă în propria afacere de curățare auto, după ce a străbătut Europa timp de șapte ani cu camionul și câinele său, Dante.

„Au fost multe ore și multă muncă, dar am reușit să-mi cumpăr o casă și să economisesc în jur de 60.000 de euro, suficient ca să-mi deschid propria firmă”, a povestit Alex într-un videoclip publicat de tiktokerul Reto hispano.

În prezent, Alex și-a deschis o afacere de curățare a mașinilor la domiciliu. Experiența acumulată în transporturi l-a ajutat să fie disciplinat și să înțeleagă importanța economiilor și a investițiilor.

„Ca șofer de camion muncești foarte multe ore, dar fără camion nu aș fi putut să-mi cumpăr o casă și nici să economisesc pentru afacerea mea”, a explicat el.

Tânărul antreprenor gestionează singur promovarea afacerii, folosindu-se de rețelele sociale și de comunitatea de urmăritori strânsă în anii în care a lucrat pe camion.

„Pe toți urmăritorii pe care i-am adunat în anii în care am fost pe camion îi folosesc acum ca să-mi promovez serviciile”, spune el.

Alex recunoaște că prețurile practicate sunt momentan mai mici decât media pieței, pentru a se face cunoscut.

„Fac asta ca să mă promovez, cu un preț mai mic. Deocamdată sunt prețuri mai mici, dar din mai voi crește puțin prețurile”, spune Alex, potrivit huffingtonpost.es.

Investiția inițială pentru afacere a fost de aproximativ 25.000 de euro, bani cheltuiți pe dubiță, asigurări și alte costuri de început.

„Doare, mi se pare enorm, dar îi aveam economisiți”, a precizat Alex, care din anii petrecuți la volanul camionului a reușit să strângă între 50.000 și 60.000 de euro.

Pentru cei care vor să pornească o afacere, Alex recomandă prudență și o planificare atentă a cheltuielilor.

„În prima lună am ieșit pe pierdere și asta se poate întâmpla oricui. Dacă pornești cu banii la limită, te stresezi și asta te poate face să renunți. (...)Trebuie să fii motivat, dar trebuie să fii și deștept”, a spus el.