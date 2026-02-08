search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Șoferul român care și-a deschis propria afacere după ce a străbătut Europa cu câinele său: „A fost multă muncă, dar am reușit”

0
0
Publicat:

De la șofer de camion la antreprenor. Alex, un român stabilit în Spania, și-a transformat pasiunea pentru muncă în propria afacere de curățare auto, după ce a străbătut Europa timp de șapte ani cu camionul și câinele său, Dante.

Alex, șoferul român FOTO: captura video FB
Alex, șoferul român FOTO: captura video FB

„Au fost multe ore și multă muncă, dar am reușit să-mi cumpăr o casă și să economisesc în jur de 60.000 de euro, suficient ca să-mi deschid propria firmă”, a povestit Alex într-un videoclip publicat de tiktokerul Reto hispano. 

În prezent, Alex și-a deschis o afacere de curățare a mașinilor la domiciliu. Experiența acumulată în transporturi l-a ajutat să fie disciplinat și să înțeleagă importanța economiilor și a investițiilor.

„Ca șofer de camion muncești foarte multe ore, dar fără camion nu aș fi putut să-mi cumpăr o casă și nici să economisesc pentru afacerea mea”, a explicat el.

Tânărul antreprenor gestionează singur promovarea afacerii, folosindu-se de rețelele sociale și de comunitatea de urmăritori strânsă în anii în care a lucrat pe camion.

Alex și câinele său, Dante FOTO: FB
Alex și câinele său, Dante FOTO: FB

„Pe toți urmăritorii pe care i-am adunat în anii în care am fost pe camion îi folosesc acum ca să-mi promovez serviciile”, spune el.

Alex recunoaște că prețurile practicate sunt momentan mai mici decât media pieței, pentru a se face cunoscut.

„Fac asta ca să mă promovez, cu un preț mai mic. Deocamdată sunt prețuri mai mici, dar din mai voi crește puțin prețurile”, spune Alex, potrivit huffingtonpost.es

Investiția inițială pentru afacere a fost de aproximativ 25.000 de euro, bani cheltuiți pe dubiță, asigurări și alte costuri de început.

„Doare, mi se pare enorm, dar îi aveam economisiți”, a precizat Alex, care din anii petrecuți la volanul camionului a reușit să strângă între 50.000 și 60.000 de euro.

Pentru cei care vor să pornească o afacere, Alex recomandă prudență și o planificare atentă a cheltuielilor.

„În prima lună am ieșit pe pierdere și asta se poate întâmpla oricui. Dacă pornești cu banii la limită, te stresezi și asta te poate face să renunți. (...)Trebuie să fii motivat, dar trebuie să fii și deștept”, a spus el.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cu cât au ajuns să se vândă jucăriile din ouăle Kinder. Colecționarii din România cer sute de lei pe noile surprize
playtech.ro
image
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?