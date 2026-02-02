Șofer român de TIR, descoperit mort în cabină, într-o parcare din nordul Italiei

Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabina camionului său, parcat într-o zonă industrială din nordul Italiei. Descoperirea a fost făcută de angajații unei firme din apropiere, care au alertat autoritățile.

Un șofer român de TIR, în vârstă de 46 de ani, a fost descoperit decedat în cabina camionului său, parcat pe via Castellana, în localitatea Zelarino di Mestre, în nordul Italiei, în curtea unei firme situate în apropierea Cooperativei „Il Grillo”.

Descoperirea a fost făcută dimineața zilei de 31 ianuarie de către angajații unei firme din apropiere, care au observat camionul staționat de mai multă vreme și au mers să verifice dacă este cineva în cabină, moment în care l-au găsit pe șofer întins pe scaune, fără semne vitale.

La fața locului au intervenit imediat carabinierii, care au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții, și pompierii, care au analizat zona în care se afla camionul. Din păcate, echipajele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat, constatănd decesul.

Potrivit Nuova Venezia, după primele verificări, carabinierii au declarat că nu există semne de violenţă, însă nu au precizat exact cauza morţii.

Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a stabili cauza decesului și pentru a determina dacă au existat factori medicali sau circumstanțe externe care să fi contribuit la tragedie.

Acest caz readuce în atenție situațiile dificile cu care se confruntă șoferii de transport internațional, adesea obligați să petreacă nopți lungi în cabine, în condiții de muncă stresante și obositoare.

Anul trecut, în iulie, un alt șofer român a fost găsit mort în cabina camionului său lângă un depozit Amazon din Helmstedt, Germania. Potrivit Asociației RoOmenia-Voluntari Europa, acela a fost al treilea astfel de caz raportat de la începutul anului 2025.

„Șoferul a ajuns cea mai ieftină piesă de schimb a camionului”, atrăgea atenţia atunci Adriana Mureșan, preşedinta asociaţiei citate.