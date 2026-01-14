search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Un român beat a condus 30 de km pe contrasens, pe o autostradă din Germania. Cum a fost oprit

Un român în vârstă de 41 de ani a condus în stare de ebrietate avansată 30 de km pe contrasens pe autostrada A3 din Germania.

Autostradă Germania FOTO: X
Autostradă Germania FOTO: X

Românul a intrat pe autostrada A3 în direcția greșită de mers la stația de odihnă Johannispfad, între intersecția și ieșirea . De acolo, și-a continuat drumul pe contrasens până la Idstein nefiind descurajat sau deranjat de zecile de mașini care veneau din sens opus, scrie SWR.

Şoferii aflaţi în trafic în acel moment au început să sune la poliţie şi au povestit că au fost nevoiți să vireze brusc pentru a evita o mașină gri deschis sau albă care circula pe contrasens. O patrulă de poliție s-a apropiat de vehicul și a început să îi avertizeze pe ceilalți participanți la trafic cu luminile albastre intermitente.

Șoferul român care circula pe contrasens a trecut însă neperturbat de mașina de poliție. Apoi și-a croit drum prin ambuteiajul provocat de semnalele poliției.

O a doua patrulă a oprit apoi tot traficul pe A3 spre sud, în apropiere de Idstein. Un șofer de TIR și-a aşezat camionul de-a curmezişul străzii pentru a crea o barieră pentru șoferul care circula din sens opus. Când românul care circula din sens contrar a ajuns la barieră, a oprit mașina, s-a întors și apoi a condus corect spre sud, potrivit poliției.

Trei mașini de patrulare ale poliției rutiere din Wiesbaden au reușit în cele din urmă să oprească vehiculul câțiva kilometri mai târziu și să-l aresteze pe bărbatul în vârstă de 41 de ani pe autostradă.

Șoferul român care a condus pe contrasens se afla în mod clar sub influența alcoolului. Un etilotest a arătat o alcoolemie de 2,31 la mie.

După ce a fost verificat, s-a dovedit că bărbatul nu mai avea voie să conducă în Germania, deoarece anterior fusese prins conducând sub influența alcoolului de mai multe ori.

Acum a trebuit să-și predea permisul de conducere românesc și, după consultarea cu parchetul, își va pierde și mașina. Patrula Rutieră Wiesbaden caută în continuare alți martori, în special alți șoferi care l-au văzut pe bărbat intrând greșit pe autostradă sau care au fost nevoiți să vireze brusc pentru a-l evita. Ba chiar poliţiştii au lansat un apel public către populaţie pentru a identifica martori în acest caz.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
