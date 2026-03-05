Radarele care bagă spaima în șoferii din Germania. Număr record de înregistrări ale depășirii de viteză legală în 2025

Două radare, cunoscute sub numele de „Anton” și „Dana”, au înregistrat în 2025 un număr record de șoferi prinși „în fapt”. Potrivit datelor oficiale, cele două dispozitive au înregistrat aproximativ 22.400 de depășiri ale vitezei legale, generând amenzi de aproape un milion de euro doar în orașul Soest.

Un caz recent semnalat de publicația germană soester-anzeiger.de implică un camion cu semiremorcă oprit de autorități. După aplicarea marjei de toleranță, vehiculul circula cu 11 km/h peste limita legală.

La bord se aflau un șofer român de 34 de ani și colegul său, în vârstă de 28 de ani. Verificarea tahografului a relevat mai multe abateri: ambii șoferi au depășit timpii de conducere permiși și nu au respectat perioadele săptămânale obligatorii de odihnă, a transmis poliția din Soest.

Abaterile au însemnat o amendă de 750 de euro fiecare. Potrivit poliției, șoferii români nu au putut să plătească suma pe loc. Angajatorul a fost contactat și după ce acesta a făcut plata șoferii săi și-au putut continua drumul, după aproximativ două ore și jumătate.

Situația nu este izolată. În același an, în orașul Nienburg, două radare au surprins peste 30.000 de șoferi depășind viteza legală.

Aproape 500 de permise au fost suspendate, iar încasările au depășit 2,2 milioane de euro.

