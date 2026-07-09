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Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă suspendarea permisului. Noua regulă aprobată de Guvern

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Guvernul a aprobat joi, 9 iulie, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare care stabilesc cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor contravenţionale pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

Polițistă de la Serviciul Rutier
Poliția rutieră FOTO: Dan Claudiu Buzdugan

Potrivit unui comunicat al Executivului, au fost reglementate responsabilităţile autorităţilor fiscale locale, ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea şi încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

"Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidenţa fiscală amenzile contravenţionale rămase definitive şi transmit contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somaţie de plată. Documentul va cuprinde informaţii privind cuantumul obligaţiei de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum şi data de la care începe şi data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplăţii amenzii", se arată în comunicat.

În situaţia în care obligaţia de plată nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenţie, organul fiscal local stabileşte perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precizează sursa citată.

"Durata suspendării se calculează proporţional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi, fără luarea în considerare a fracţiilor de zi. Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite. Pentru garantarea dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenţionale, în condiţiile legii. Astfel, măsura suspendării dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluţionarea definitivă a cauzei", a explicat Guvernul.

Informații transmise automat

Aplicarea acestei măsuri se realizează prin intermediul sistemului informatic PatrimVen.

"În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării. De asemenea, dacă obligaţia de plată este stinsă ulterior sau dacă se constată că aceasta fusese achitată integral ori parţial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală actualizează de îndată informaţiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare. Sistemul informatic PatrimVen transmite automat informaţiile necesare către Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne, pentru înregistrarea suspendării sau a redobândirii dreptului de a conduce", se evidenţiază în comunicat.

Normele stabilesc, totodată, setul minim de date care vor fi prelucrate în sistemul PatrimVen şi prevăd că specificaţiile tehnice şi standardele de securitate privind interoperabilitatea sistemelor informatice vor fi stabilite printr-un protocol de colaborare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.

Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei va aproba, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii, modelul formularului tipizat al somaţiei de plată, în vederea aplicării unitare a procedurii la nivelul tuturor organelor fiscale locale.

"Prin adoptarea acestor norme metodologice se creează cadrul procedural necesar pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, digitalizarea schimbului de date dintre instituţiile implicate şi eficientizarea procesului de recuperare a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procedurale ale cetăţenilor", a indicat Guvernul.

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