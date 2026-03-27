Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea suspendării permisului

Începând cu data de 27 martie 2026, intră în vigoare noi reguli privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Noile măsuri aduc atât facilități pentru cei sancționați, cât și obligații suplimentare pentru șoferii care vor să își recupereze mai repede permisul.

Una dintre cele mai importante modificări vizează modalitatea de plată a amenzilor contravenționale. Astfel, pentru abaterile prevăzute în mai multe acte normative, inclusiv cele legate de ordinea publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materiilor explozive, contravenienții pot beneficia de o reducere semnificativă.

Concret, aceștia au posibilitatea să achite doar jumătate din suma stabilită de agentul constatator, dacă plata este efectuată în cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal.

„Contravenientul poate plăti jumătate din amenda aplicată, adică poate achita jumătate din suma stabilită de agentul constatator în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal”, se arată în prevederile actului normativ.

Condiție nouă pentru reducerea suspendării permisului

Schimbări importante apar și pentru șoferii care vor să beneficieze de reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Pentru solicitările depuse începând cu 27 martie 2026, reducerea suspendării va fi acordată doar dacă solicitantul demonstrează că și-a achitat toate amenzile contravenționale restante la bugetul local, inclusiv cele primite anterior acestei date.

„Reducerea perioadei de suspendare se acordă doar dacă solicitantul dovedește că a achitat toate amenzile contravenționale datorate bugetului local”, prevede actul normativ.

Dovada plății nu poate fi făcută oricum, ci exclusiv printr-un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală de la domiciliu.

Excepții pentru șoferii fără domiciliu în România

Există, însă, și o excepție de la această regulă. În cazul persoanelor care nu au domiciliu în România sau al titularilor de permise de conducere străine, condițiile sunt mai simple.

Pentru aceștia, în situația în care solicită restituirea permisului înainte de expirarea perioadei de suspendare, este necesară doar dovada achitării amenzii care a dus la sancțiune.

Noile prevederi urmăresc atât creșterea gradului de colectare a amenzilor, cât și responsabilizarea șoferilor în respectarea obligațiilor legale.