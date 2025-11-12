Nu ți-ai plătit amenzile sau impozitele? Statul pregătește măsuri mai dure

Guvernul pregătește o nouă lege care va impune restricții pentru persoanele care nu își achită amenzile rutiere sau impozitele locale. Propunerea a generat reacții intense din partea populației în mediul online.

Pachetul de reforme agreat marți de Coaliția de Guvernare ar conține următoarele prevederi:



Obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale

Permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele locale la bugetul local

Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, i se suspendă automat permisul de conducere.

Comentariile n-au întârziat să apară: „Nu e rea, dar e naivă, combinatorii și producătorii n-au nimic pe numele lor”, a scris un internaut pe Reddit.

Un altul a apreciat însă că legea ar fi bună, pentru că ar face „un pic de dreptate”, referindu-se probabil la cei care își plătesc amenzile la zi.

„Să îi lase să facă tranzacția dar numai prin cont bancar și să se facă reținere la suma datorată. Cât despre permis, nu stiu. Ce te faci dacă primești o amendă obscen de mare pe care nu iți permiți să o plătești prea repede sau te judeci pentru ea? Ți se reține care permis? Pentru mașină, pentru ambarcațiune, ăla de șofer profesionist sau de motocicletă? Sau toate?”, a afirmat un alt participant la discuție.

Extrem de nemulțumit, un alt internaut a adus în discuție impozitele locale majorate periodic de autorități care-i aduc pe unii proprietari în imposibilitatea de a mai putea plăti toate taxele și impozitele:

„Impozite pe care le majorează de la an la an cu 170%, sau taxe abuzive și discriminatorii impuse de primărie, vezi taxa de ocupare temporară a domeniului public de la Constanța, contestată în instanță, de 200 ron pe an, care se plătește până în martie și pe care SPIT (Serviciul public de impozite și taxe Constanța - n. red.) nu are de gând să o returneze chiar dacă ar pierde în instanță”, a scrie el.

„O lege de toată jena”, a apreciat un alt internaut, argumentând că, „în primul rând există legi care sancționează și cu suspendarea permisului de conducere, dar în funcție de gravitate, ce rost mai au... Nu ar trebui să fii blocat financiar, poate vrei să vinzi mașina să îți plătești amenzile, teoretic, desigur”.

Vorbind despre amenzile de circulație, un polițist a ținut să precizeze că sunt șoferi care își fac stoc de amenzi neplătite.

„Salut, eu sunt polițist rutier și nu sunt rare cazurile în care întâlnesc foarte mulți "șmecheri" care se laudă că li se rupe de amenda mea, că au amenzi de sute de milioane, unul le avea prinse cu elastic în mașină, crede-mă că erau enorm de multe”, a scris polițistul.

„Și crezi că ăștia nu circulă și fără permis? Legea asta e tot pentru oamenii de bună credință, nu pentru bombardieri”, i-a răspuns un alt participant la discuție.

Când se suspendă permisul de conducere, potrivit legii în vigoare

Se suspendă permisul în cazurile:

- Suspendarea carnetului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile are loc în momentul în care șoferul a acumulat 15 puncte de penalizare. Permisul se suspenda pe o perioada de 60 de zile în cazul în care șoferul acumulează 15 puncte de penalizare într-un interval mai mic de 12 luni fata de data ultimei suspendări.

- Hotărârarea de suspendare este comunicată de către Poliția Rutieră în termen de 10 zile de la constatarea contravenției, posesorul permisului având obligația de a-l depune la Poliție în termen de 5 zile. Șoferii vor scăpa de povara punctelor de penalizare la un interval de 6 luni de la constatarea contravenției. Permisul de conducere se suspendă automat în următoarele situații:

Pentru 30 de zile:

- Șoferul depășește coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată

- Neacordarea de prioritate de trecere pietonilor ce traversează regulamentar

- Neacordare de prioritate autovehiculelor care au acest drept

- Nerespectarea regulilor privind depășirea

- Nerespectarea indicațiilor agentului de circulație

Pentru 60 de zile:

- Nerespectarea regulilor privind prioritatea, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, una dintre acestea avind că rezultat producerea unui accident

- Nerespectarea interdicției temporare de circulație pe un anumit segment

- Nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana

- Circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire

Pentru 90 de zile:

- La nerespectarea barierelor sau a luminii roșii la calea ferată

- Dacă șoferul conduce sub influenta alcoolului

- Dacă autovehiculul prezintă defecțiuni majore la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție

- La depășirea cu mai mult de 50 km/ora a vitezei regulamentare.