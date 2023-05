Sindicaliștii din Sănătate anunță proteste. Rafila: „Nu am informații legate de grava generală”

Federaţiile ”Solidaritatea Sanitară” și Sanitas au anunțat acțiuni de protest în prima decadă a lunii iunie. De la 1 iulie, plănuiesc o grevă generală în sistemul public de sănătate. Revendicările vizează salarizarea și condițiile de muncă. Ministrul spune că este deschis dialogului.

"Eu nu am o informaţie legată de o grevă generală. Am avut o întâlnire destul de lungă ieri cu cei de la Sanitas, am ascultat revendicările lor, unele cred că sunt rezolvabile, altele, care persistă de mai mulţi ani, trebuie discutate cu Guvernul şi luată o decizie. În mod evident trebuie să fim cu toţii realişti şi să ţinem cont şi de dificultăţile economice prin care trecem, încât să găsim o soluţie care să permită anumite corecţii pentru modul în care personalul medical este salarizat sau primeşte anumite drepturi, pentru că, să nu uităm, şi acest lucru trebuie luat în discuţie şi să sperăm că nu ajungem într-o situaţie a unui conflict major de muncă", a spus Rafila la Palatul Parlamentului, joi, întrebat dacă în sistemul de sănătate se va ajunge la grevă generală. Noi avem şi o relaţie constructivă cu sindicatele, dar trebuie să existe o decizie la nivel guvernamental privind soluţionarea acestor revendicări,” a afirmat Rafila, citat de Agerpres.

Lucrătorii din Sănătate vor organiza un miting de protest în Piaţa Victoriei din Capitală în data de 8 iunie, urmând ca la 1 iulie să fie declanşată greva generală, potrivit unui comunicat al Federaţiei Solidaritatea Sanitară.

Revendicările Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”:

1. Acceptarea propunerilor Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergenţă şi încheierea acestui contact colectiv de muncă. Acestea includ asigurarea condiţiilor de muncă decente.

2. Aplicarea proiectului de lege a salarizării stabilit cu Ministerul Sănătăţii, acesta asigurând:

- Reaşezarea în grila de salarizare a tuturor angajaţilor din sectorul public de sănătate, începând cu asistentele medicale;

- Posibilitatea unei creşteri efective şi relevante a veniturilor angajaţilor din sănătate (aceste creşteri salariale înseamnă de facto creşterea puterii de cumpărare a tuturor lucrătorilor din sănătate);

3. Aplicarea principiilor prevăzute atât de legea în vigoare cât şi de proiectul de lege a salarizării:

- Raportarea sporurilor pentru condiţiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA şi muncitori sanitari.

- Raportarea sporurilor de tură şi pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.

- Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.

4. Actualizarea valorii indemnizaţiei de hrană luând ca referinţă salariul minim în plată şi scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.

5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate

6. Creşterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE