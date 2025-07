Preşedintele Nicuşor Dan i-a sfătuit, luni, 28 iulie, pe tinerii din diaspora să nu plece în străinătate după terminarea liceului, ci să urmeze facultatea în ţară. Acesta a oferit propriul exemplu: „Dacă aș fi lucrat la New York, ce aș fi făcut?”

Şeful statului a primit, în Sala Unirea de la Cotroceni, zeci de copii din diaspora, participanţi la cea de-a XVI-a ediţie a Programului de Tabere „ARC”, care anterior au vizitat Palatul şi Grădina Cotroceni. Tinerii i-au pus, timp de o oră, întrebări diverse.

„Sfatul meu personal este să nu plecați după clasa a XII-a în Vestul Europei, ci să plecați poate cu masterat, pentru că primii ani de studii (…) sunt foarte importanți și sunt cei care te leagă afectiv de locul în care studiezi. Eu am lucrat la București trei ani și am zis că la București vreau să locuiesc. Dacă aș fi lucrat la New York, ce aș fi făcut?”, le-a spus Nicușor Dan copiiilor.

Întrebat de ce a dorit să devină preşedinte, el a răspuns „nu mi-am dorit”.

„Mai întâi am vrut să fac matematică, apoi am văzut că se demolau case şi m-am făcut ONG-ist. Înainte de a fi politician, am trăit bucuria asta de a face matematică (...). Acum încerc să folosesc toate lucrurile pe care le-am învăţat de-a lungul timpului cu meseria asta şi e o mare responsabilitate să fiu aici”, a spus Nicușor Dan, potrivit Digi 24.

De asemenea, Nicușor Dan a fost întrebat de un copil ce face statul român pentru Diaspora: nu avem o strategie.

„Noi nu avem o strategie pentru diaspora, intuitiv trebuie să ajungem la momentul în care orice cetățean din diaspora să știe că se poate bizui pe statul său (…) și fiecare comunitate trebuie să aibă acces la cultura română”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

La final, Nicușor Dan le-a spus tinerilor prezenţi că „în România sunt foarte multe lucruri de făcut”.