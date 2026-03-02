search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț”

0
0
Publicat:

Senatul dezbate și votează luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului UDMR al Culturii, Andras Demeter. 

Plenul Senatului dezbate și votează moțiunea luni FOTO Mediafax
Plenul Senatului dezbate și votează moțiunea luni FOTO Mediafax

În moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter, opoziția critică atitudinea ministrului UDMR din disputele recente pe care le-a avut cu diferiți reprezentanți ai instituțiilor de cultură și cu o parte dintre actori, fiind intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.

Partidul de opoziție afirmă că ministrul „face gafă după gafă” și pare să fie „deranjat” de identitatea românească. Propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, actori, angajații din instituțiile de spectacol, a fost o intenție profund injustă, care nu ține cont de realitatea meseriei, transmite formațiunea. 

Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care «nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte», și obediența ministrului Demeter - «un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. Istvan Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR». O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi”, susțin semnatarii moțiunii.

Totodată, semnatarii moțiunii spun că ministrul „are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat patru dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. (...) În 2014, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. (...) Instanța a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiției anularea actelor semnate de el și i-a interzis să ocupe trei ani o funcție sau demnitate publică”. 

Trecerea unei moțiuni simple la votul din Parlament nu atrage automat și demiterea ministrului. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
fanatik.ro
image
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
libertatea.ro
image
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Prima țară UE lovită de dronele Iranului. Alertă în Cipru, școli închise. Locuitorii din Akrotiri, evacuați după ”o explozie puternică”
antena3.ro
image
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
observatornews.ro
image
Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Alocație pentru cei care au împlinit 18 ani. Situații concrete, când se primesc banii de la stat
playtech.ro
image
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Doi copii de 4 și 6 ani și-au pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în Călărași. Un bebeluș de 5 luni a fost salvat în ultima clipă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Lovitură BNR pentru toți românii cu bani la saltea și pe card. Războiul din Orient este de VINĂ
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Bomba weekendului! Regele Charles și fratele lui, fostul Prinț Andrew, s-au aflat la Sandringham! S-au întâlnit sau nu?

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează