Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț”

Senatul dezbate și votează luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului UDMR al Culturii, Andras Demeter.

În moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter, opoziția critică atitudinea ministrului UDMR din disputele recente pe care le-a avut cu diferiți reprezentanți ai instituțiilor de cultură și cu o parte dintre actori, fiind intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.

Partidul de opoziție afirmă că ministrul „face gafă după gafă” și pare să fie „deranjat” de identitatea românească. Propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, actori, angajații din instituțiile de spectacol, a fost o intenție profund injustă, care nu ține cont de realitatea meseriei, transmite formațiunea.

„Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care «nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte», și obediența ministrului Demeter - «un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. Istvan Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR». O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi”, susțin semnatarii moțiunii.

Totodată, semnatarii moțiunii spun că ministrul „are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat patru dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. (...) În 2014, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. (...) Instanța a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiției anularea actelor semnate de el și i-a interzis să ocupe trei ani o funcție sau demnitate publică”.

Trecerea unei moțiuni simple la votul din Parlament nu atrage automat și demiterea ministrului.