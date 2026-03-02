Rusia va accepta garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, susține șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov

Șeful Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, susține că Moscova ar fi transmis, în cadrul unor discuții recente, că este pregătită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina propuse de Statele Unite – o afirmație care, dacă se confirmă, ar marca o schimbare semnificativă de ton în ecuația diplomatică a războiului.

Declarația a fost făcută în timpul maratonului televizat național din Ucraina, unde Budanov a afirmat că partea rusă „a spus direct” că va accepta garanțiile americane, „neavând alternativă”.

Garanțiile, cheia arhitecturii de securitate

Pentru Kiev, tema garanțiilor de securitate rămâne esențială. Budanov a subliniat că, indiferent de divergențele de opinie privind politica Washingtonului, rolul Statelor Unite nu poate fi ignorat.

Potrivit acestuia, Ucraina și-ar dori ca mai întâi să fie agreate și consolidate garanțiile de securitate, înaintea oricăror aranjamente politice mai ample. Totuși, a admis că, în practică, cele două procese – cel al negocierii păcii și cel al definirii mecanismelor de protecție – ar putea evolua în paralel.

„Cred că garanțiile de securitate vor fi activate simultan cu încheierea războiului, dacă vom ajunge în acel punct”, a precizat Budanov, menționând că este vorba despre o evaluare personală, nu despre o poziție oficială unitară.

Zelenski, Trump și ecuația politică

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat anterior că liderul american Donald Trump ar dori semnarea unui acord care să includă atât garanțiile de securitate, cât și parametrii încheierii războiului, într-o ceremonie de amploare.

Kievul insistă însă ca eventualele garanții să fie aprobate de Congresul SUA, pentru a avea un caracter obligatoriu și credibil, nu doar unul politic sau declarativ.

În paralel, Zelenski a afirmat că o întâlnire directă cu președintele rus Vladimir Putin ar fi necesară pentru a debloca cele mai dificile dosare.

„Un război de 12 ani”

Într-o altă intervenție recentă, Budanov a susținut că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambiții imperiale vechi de secole, care nu s-au modificat în funcție de schimbările de regim de la Moscova.

El a reiterat că securitatea durabilă a Ucrainei – și, implicit, a Europei – va fi posibilă doar atunci când Rusia va înceta să mai funcționeze ca imperiu, respingând categoric orice concesie teritorială.

Șeful serviciilor militare ucrainene a subliniat că războiul durează, în realitate, de 12 ani – din 2014 – o perioadă care, în opinia sa, depășește durata cumulată a celor două războaie mondiale. În acest interval, Rusia ar fi slăbit economic, politic și demografic, însă și-ar fi păstrat intacte ambițiile expansioniste.

Într-un context diplomatic fluid și fragil, declarațiile lui Budanov adaugă o nouă piesă într-un puzzle geopolitic în care garanțiile de securitate par să devină moneda de schimb esențială pentru orice posibil armistițiu.