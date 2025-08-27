search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după opt decenii

0
0
Publicat:

Ridicate în anii '50 în aproape toate orașele României, cvartalele de blocuri au fost apreciate de numeroși români, iar în ciuda vechimii lor, încă reușesc să capteze atenția celor interesați de investiții imobiliare.

Cvartale în Hunedoara. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Cvartale în Hunedoara. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

La opt decenii de la construcția primelor cvartale de blocuri din orașele României, vechile cartiere continuă să atragă atenția prin aspectul lor, diferit de cel al cartierelor care aveau să le înconjoare în deceniile următoare.

Criza locuințelor în orașe le făcea extrem de râvnite

Majoritatea locuințelor din cvartale au fost ridicate în anii ’50, fiind destinate în special familiilor care migrau de la sate în noile centre muncitorești aflate atunci în expansiune.

În primii ani de comunism, România avea o populație de 16–17 milioane de locuitori, dintre care doar un sfert trăia în orașe. La începutul anilor ’50, colectivizarea forțată din mediul rural și expansiunea industrială după model sovietic, prevăzută în primele planuri cincinale, au dus la migrația a sute de mii de români spre noile orașe muncitorești.

La început, mulți dintre noii veniți au locuit în baracamentele care împânzeau zonele mărginașe ale orașelor, tabere de barăci în care mii de oameni trăiau în locuințe supraglomerate și mizere, în așteptarea repartițiilor în noile blocuri care se ridicau în orașe.

Cartierele de locuințe construite erau fie ridicate de-a lungul străzilor, soluție aleasă în general datorită terenurilor accidentate, fie în stilul cvartalelor, unde terenul pe care urmau să fie amplasate construcțiile era delimitat de patru străzi, adesea dispuse în formă patrulateră.

Inspirate din reviste sovietice

Autoritățile de la începutul anilor ’50 arătau că ansamblurile de locuințe numite cvartale au fost inspirate din schițele publicate în revistele sovietice de specialitate.

„Manualele de proiectare a orașelor, articolele de specialitate, proiectele și realizările sovietice au constituit baza începuturilor noastre”, nota revista Arhitectura în 1953.

Specialiștii care le-au dat forma finală au fost însă arhitecții români, unii dintre ei apreciați încă din perioada interbelică. Ansamblurile de clădiri au fost dezvoltate pe terenuri care ofereau atunci spații suficiente atât pentru construcția blocurilor cu unul, două sau trei etaje, cât și pentru grădinile și spațiile de relaxare alocate acestora.

Cvartal în Uricani. Foto: Daniel Guță
Cvartal în Uricani. Foto: Daniel Guță

„Crearea de ansambluri închegate în cvartale mari de 4—6 hectare rezolvă și îmbină armonios interesele locatarilor cu interesele generale ale orașului, ducând la o regrupare a terenurilor în interiorul cvartalului și la crearea de spații intime, plantate, dând aer și lumină locuințelor, creând adevărate mici parcuri în interiorul lor. În aceste spații, în care se pot amenaja terenuri de joc pentru copii, se pot amplasa construcții mici cu caracter social (creșe, cămine de zi), contribuind astfel la ridicarea standardului de viață al oamenilor muncii. În plus, prin crearea de ansambluri mai închegate, cvartalele capătă un pronunțat caracter urban, dând fronturi lungi și unitare spre străzi”, arăta arhitectul Nicolae Porumbescu, în revista Arhitectura din 1952.

Cvartalele, emblema urbanizării din anii ’50

În București, cele mai cunoscute cvartale de blocuri au fost ridicate în zonele Rahova, Panduri, Drumul Sării, Vatra Luminoasă, Bucureștii Noi, Drumul Taberei, Cățelu, Muncii, Olteniței și Păsculescu–Tei.

„În București s-a proiectat și construit un cvartal de locuințe compus din patru blocuri, întreg cvartalul având peste 200 de apartamente și circa 250 de camere pentru necăsătoriți. Toate intrările în blocuri se fac dinspre interiorul cvartalului, realizându-se în acest fel o mai bună izolare față de circulația de pe stradă”, informa revista Arhitectura în 1957.

Cvartal în orașul Ștei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Cvartal în orașul Ștei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Citește și: De ce mulți români fug de blocurile comuniste: „Zero inițiative și zero posibilități. Dar se cred la ei pe moșie”

În centrul noului cvartal bucureștean, cu o suprafață de 7.500 de metri pătrați, au fost amenajate un parc pentru copii, o fântână arteziană și un bazin, menite să anime zona, iar în jurul său au fost create fâșii de zone verzi.

„Întregul cvartal este dotat cu instalații de încălzire centrală, spălătorie mecanică, crematoriu de gunoi, stație de transformatori electrici, rețea de gaze naturale etc. Plastica fațadelor a fost studiată paralel cu studiile de ansamblu, ținându-se seama de poziția dominantă a terenului, de posibilitatea de a fi văzut de la mare distanță și urmărindu-se perspectiva spre oraș”, nota Arhitectura.

Cvartalele înlocuite de clădiri mai economice

În aceeași perioadă a anilor ’50, în aproape fiecare oraș din România au fost construite cvartale (video. Cvartal în Uricani), asemănătoare ca amplasare și dimensiuni ale blocurilor și spațiilor exterioare. Noile spații au fost considerate de primii lor locatari un adevărat lux, chiar dacă adesea mai multe familii ajungeau să fie cazate într-o singură locuință cu două camere.

În deceniile următoare, autoritățile au renunțat la cvartale, în dorința de a reduce cheltuielile necesare pentru construcția de noi locuințe și a spațiului alocat acestora. În anii ’60, modelul „Hrușciovka”, după Nikita Hrușciov (1894–1971), cel care i-a urmat lui Iosif Stalin la conducerea Uniunii Sovietice, a câștigat tot mai mult teren în România comunistă.

Blocurile „Hrușciovka” aveau locuințe cu o suprafață de 30–40 metri pătrați și maximum două camere, bucătării de 5–7 metri pătrați și băi extrem de mici, concepute după un calcul strict al spațiilor de locuit minim necesare unei familii.

În anii ’70, blocurile turn, ridicate pentru prima dată în numeroase orașe din România, aduceau noutatea liftului, însă și în cazul lor, autoritățile au lăsat de-o parte planurile de a oferi confortul necesar viitorilor locatari.

Afectate de trecerea timpului

După 1990, în multe orașe din România, construcția blocurilor de locuințe a stagnat, iar cei care doresc să își cumpere apartamente au de ales, în general, între ofertele construcțiilor din perioada comunistă.

Citește și: Sate bogate lovite de febra industrializării comuniste au ajuns de nerecunoscut: „Se găsea aur și în noroiul drumurilor”

Locuințele din cvartalele anilor ’50 (video: cvartale în Hunedoara) sunt preferate pentru spațiul larg din curtea acestora și, în general, pentru zonele liniștite din jurul lor. Fiind reduse ca volum, găzduiesc un număr mai mic de locatari față de cartierele mai noi. Cu timpul, numeroase cvartale au fost transformate prin reconfigurarea vechilor lor piațete, odată cu amenajarea unor parcări ori cu ridicarea unor construcții noi, însă vechimea lor le-a afectat cel mai adesea.

Unii dintre locatarii lor se plâng de vechimea instalațiilor de apă și curent electric, de cheltuielile de zeci de mii de lei alocate pentru repararea acoperișurilor, izolații ori reamenajarea beciurilor, de conductele uzate, uneori neschimbate de la construcția blocurilor, de inundațiile ocazionale și nelipsitele vizite ale gândacilor de la subsoluri.

„Dacă te muți aici, o să găsești mulți vecini vârstnici, cu zero inițiative și zero posibilități de investiții. Unii dintre cei care locuiesc în blocurile comuniste de-o viață au pretenția că sunt la ei pe moșie. Și-au adjudecat grădinița lor, locul lor de parcare nemarcat pe stradă, boxa sau spațiul de depozitare din fosta spălătorie (deși nu-l au nicidecum pe numele lor nicăieri) și tot așa”, se plângea un locatar al unui astfel de bloc, pe platforma Reddit.

În prezent, locuințele cu două camere în vechile cvartale sunt puse în vânzare, în general, cu prețuri de la 80.000 de euro în Capitală și cu oferte mai mici în funcție de mărimea și perspectivele economice ale orașelor în care se află.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
mediafax.ro
image
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
fanatik.ro
image
Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari producători de bere din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei patru români care și-au pierdut viața într-un accident rutier, în Germania! Familia cere ajutorul pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Pensii 2025. Veste neaşteptată pentru bunicii noştri, 400 de lei în plus la pensie pentru cei cu venituri mai mici de...
romaniatv.net
image
Vouchere de 800 lei pentru o parte din români. Decizia Guvernului a fost luată pentru anul 2025
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență