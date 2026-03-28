Se trece la ora de vară în această noapte, ziua de duminică devenind cea mai scurtă din an. Anunțul CFR privind circulația trenurilor

România trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, ziua de duminică, 29 martie, va avea doar 23 de ore, fiind cea mai scurtă din acest an.

Această modificare marchează începutul perioadei de vară din punctul de vedere al timpului oficial și reprezintă o ajustare sezonieră prin care timpul este aliniat la fusul orar standard. Deși durata efectivă a zilei rămâne exact aceeași, după această schimbare vom beneficia de mai multă lumină naturală în timpul după-amiezii și al serii, în timp ce nopțile vor părea mai scurte.

Schimbarea va rămâne în vigoare până în ultima duminică a lunii octombrie, când se va reveni la ora de iarnă.

Medicii atrag atenția asupra efectelor pe care această modificare le poate avea asupra organismului. Trecerea la ora de vară influențează direct ritmul circadian, adică ceasul biologic intern. În primele zile, pot apărea oboseală, dificultăți de concentrare, tulburări de somn și o stare generală de disconfort, până când organismul se adaptează noului program.

Cum circulă trenurile după schimbarea orei

CFR Călători anunță că trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor. Circulația se va desfășura conform orarului deja stabilit.

Astfel, trenurile vor circula după ora de iarnă până în noaptea de 28/29 martie, la ora 03:00, care devine ora 04:00. După acest moment, toate plecările vor respecta ora oficială de vară.

Trenurile aflate în circulație în momentul schimbării orei își vor continua traseul până la destinație. În situațiile în care apar suprapuneri de plecări în intervalul 04:00 – 05:00, acestea vor pleca în ordinea rangului.

De asemenea, CFR precizează că, întrucât și țările vecine fac trecerea la ora de vară în aceeași zi, trenurile internaționale vor circula conform graficelor stabilite, fără modificări.

Istoria orei de vară în România și Europa

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, fiind aplicată până în 1939. A fost suspendată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și reintrodusă în 1979.

Din 1997, sistemul actual prevede trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie.

La nivel european, subiectul eliminării schimbării sezoniere a orei a fost intens dezbătut. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, după o consultare publică la care au participat 4,6 milioane de cetățeni, majoritatea fiind în favoarea eliminării schimbării orei.

În 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la acest mecanism, însă decizia finală privind adoptarea permanentă a orei de vară sau de iarnă aparține fiecărui stat membru.