Miercuri, 4 Martie 2026
Biletele online vor fi indisponibile în noaptea de 4 spre 5 martie, anunță CFR Călători

CFR Călători anunță că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00.

„Urmare notificării SC Informatică Feroviară SA privind efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale privind asigurarea conectivității și funcționării optime a rețelei ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00”, transmite CFR Călători într-un comunicat.

CFR Călători transmite că pasagerii care au achiziționat bilete online pentru data și intervalul menționat pot călători prezentând în tren, fie digital, fie printat, biletul PDF primit prin email sau descărcat din aplicație, până la ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026.

De asemenea, cei care doresc să-și modifice sau să renunțe la călătorie pot face acest lucru în afara perioadei de întrerupere.

Pentru orice problemă legată de acest aspect călătorii pot scrie la bileteonline@cfrcalatori.ro.

