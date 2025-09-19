search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei

0
0
Publicat:

Schimbarea orei – coșmarul care dă peste cap somnul, sănătatea și chiar economia – începe să fie istorie în tot mai multe colțuri ale lumii. Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei crește de la an la an, iar efectele sunt șocante.

Un ceas pe noptieră care simbolizează schimbarea orei și trecerea la ora de iarnă Foto Mediafax
Schimbarea orei – coșmarul care dă peste cap somnul, sănătatea și chiar economia Foto Mediafax

Imediat după echinocțiul de toamnă, pe 22 septembrie, când ziua devine egală cu noaptea, totul se schimbă. Zilele devin mai scurte, nopțile mai lungi, iar țările care încă aplică ora de vară se pregătesc pentru trecerea la ceasurile de iarnă, pe 25/26 octombrie.

Dar nu toate statele mai fac această schimbare. Tot mai multe țări care au renunțat la schimbarea orei aleg să păstreze o oră standard permanentă. Rezultatul? Somn mai odihnitor, ritm biologic mai stabil și mai puține probleme de sănătate.

În acest articol vei afla cine a spus „stop” schimbării orei, de ce au luat această decizie și ce efecte reale au observat deja.

Țări care au renunțat la schimbarea orei – cine a spus „stop”

Turcia, Rusia, Islanda, Egipt, Vietnam, India, Japonia, Coreea de Sud, China, Ecuador, Panama, Columbia – toate au pus capăt acestei practici. În ultimul deceniu li s-au alăturat și Azerbaidjan, Iran, Iordania, Namibia, Uruguay și mare parte din Mexic.

Chiar și în Statele Unite, unde ora de vară e încă normă generală, există excepții: Hawaii și Arizona nu aplică schimbarea orei, la fel cu Puerto Rico, Guam, Insulele Mariane de Nord și Insulele Virgine Americane.

Motivele renunțării la schimbarea orei – sănătate, siguranță și energie

Experții sunt unanimi: schimbarea ceasului nu e doar enervantă, ci și periculoasă.

  • Somn perturbat: Mutările de ceas tulbură ritmurile circadiene și „deconectează” corpul de la ciclul natural zi-noapte. Consecințele? Tulburări de somn, oboseală cronică și chiar „jet lag social”, termen folosit de cercetători pentru a descrie deconectarea dintre ritmul natural și cerințele vieții de zi cu zi.
  • Sănătate afectată: Studiile arată că schimbarea orei, în special la cea „de vară”, crește riscul de infarct cu până la 29%, iar accidentele vasculare cerebrale cu 8% în primele două zile. Și sănătatea mintală are de suferit: în Danemarca, episoadele depresive au crescut cu 11% după modificarea ceasului.
  • Siguranță în pericol: Datele din Spania și SUA arată creșteri semnificative ale accidentelor rutiere și de muncă, și chiar a erorilor medicale, imediat după schimbarea ceasului. Un studiu al Mayo Clinic a descoperit o creștere cu 19% a incidentelor legate de siguranță în săptămâna de după mutarea ceasurilor înainte.
  • Eficiență energetică discutabilă: Deși ora de vară a fost inventată pentru a economisi energie, realitatea e diferită. În Arizona, spre exemplu, oamenii foloseau mai mult aer condiționat seara, ceea ce creștea factura la curent.

Cum afectează lumina de dimineață și cea de seară organismul

Schimbarea orei nu e doar o joacă, cu ceasul, e o bombă pentru ritmul natural al corpului. Când ceasurile sunt date înainte primăvara, lumina dimineții, motorul nostru biologic, ajunge prea târziu. Rezultatul? Corpul se trezește în întuneric, fără semnalul natural care îi spune: „Acum e timpul să te trezești!”.

Efecte concrete:

  1. Hormonii de trezire dorm și ei: Cortizolul, hormonul care ne dă energie dimineața, nu se activează la timp. Primele ore ale zilei devin obositoare și lente.
  2. Creierul e în ceață: Neurotransmițătorii esențiali pentru stare de spirit și concentrare – serotonina și dopamina – nu sunt stimulați corespunzător, crescând riscul de oboseală, iritabilitate și depresie.
  3. Somnul e dat peste cap: Lumina suplimentară seara întârzie secreția de melatonină, hormonul care pregătește corpul pentru odihnă. Drept urmare, adormi mai târziu și dormi mai puțin.

Practic, schimbarea orei transformă dimineața într-un teren minat: corpul și creierul sunt confuzi, hormonii nu mai funcționează corect, iar energia și dispoziția scad dramatic.

De aceea, experții recomandă ceea ce fac deja zeci de țări care au renunțat la schimbarea orei: să păstrezi o oră standard permanentă, pentru ca lumina naturală să-ți alimenteze corect ritmul biologic, zi după zi.

Turcia – exemplul de succes al orei permanente

În 2016, Ankara a făcut mutarea curajoasă: ora permanentă. Autoritățile au raportat avantaje clare: beneficii economice și sociale – mai multă lumină după muncă, activități economice mai bine sincronizate cu restul lumii, economie mai stabilă, viață socială mai activă și reducerea riscurilor asociate cu schimbările de oră.

Europa – între promisiuni și stagnare în schimbarea orei

În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării ceasurilor. Bruxelles-ul anunța cu surle și trâmbițe sfârșitul schimbării orei. Parlamentul European a votat în favoarea acestei măsuri, dar decizia finală depinde de consensul Consiliului European, pentru că statele UE nu s-au pus de acord. În România, schimbarea orei continuă fără un plan clar de renunțare.

SUA – o dezbatere care continuă despre ora de vară și ora de iarnă

Donald Trump a numit ora de vară „incomodă și costisitoare”, iar senatorul Marco Rubio a propus proiectul „Sunshine Protection Act”, care ar fi trebuit să elimine schimbarea orei. Însă inițiativa stagnează și acolo, în timp ce experții continuă să atragă atenția: prelungirea luminii de seară poate fi dăunătoare, mai ales dimineața, când corpul tău are nevoie de lumină naturală pentru a regla secreția hormonilor și neurotransmițătorilor esențiali.

Ce urmează în lume după renunțarea la schimbarea orei

Pe măsură ce dovezile privind efectele nocive asupra somnului, sănătății și siguranței se acumulează, tot mai multe țări ar putea urma exemplul Turciei și Arizonei. Din ce în ce mai mulți experți cer renunțarea definitivă la „jet lag-ul social” impus de ceas. Academia Americană de Medicină a Somnului pledează pentru ora standard permanentă: mai sănătoasă, mai sigură, mai logică – o decizie care ar putea salva vieți, reduce accidente și proteja sănătatea publică.

Până atunci, lumea rămâne împărțită: unii dorm liniștiți, alții continuă să se trezească atât cu ceasul cât și cu ritmul biologic dat peste cap.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
„M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
fanatik.ro
image
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
playtech.ro
image
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Cum se vor folosi cardurile de energie. Detaliul important de pe facturi, explicat de ministrul Energiei
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
2 jpg
O dulce poveste lipovenească în episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”: „La Grisha” și Tortul Medovik
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime