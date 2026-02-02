search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noua metodă a hoților din Napoli. Cum acționează fără să lase urme: „Nu am simțit nimic”

0
0
Publicat:

Hoții de buzunare din Napoli au adoptat o metodă modernă de furt, care le permite să extragă bani fără ca victimele să simtă nimic. Folosind terminale POS portabile, aceștia pot sustrage până la 50 de euro din conturile persoanelor aflate în zone aglomerate, precum Via Toledo sau metroul orașului.

Hoții de buzunare din Napoli au adoptat o metodă modernă de furt FOTO: Arhivă
Hoții de buzunare din Napoli au adoptat o metodă modernă de furt FOTO: Arhivă

Nimeni nu m-a atins. Nimeni nu s-a frecat de mine. Nu am simțit nimic”, povestește Giuseppe P., contabil din San Giorgio a Cremano, potrivit Corriere. Descoperirea a venit abia după ce telefonul său l-a alertat cu o notificare: „Plată efectuată: 50 de euro, prin POS”.

Incidentul s-a petrecut pe Via Toledo, dar astfel de furturi au fost raportate și în alte zone turistice. Metoda este simplă și eficientă: hoții se amestecă în mulțime cu un smartphone și un terminal POS conectat prin Bluetooth și se apropie la câțiva centimetri de cardurile contactless ale victimelor. Fără PIN sau confirmare, tranzacția este procesată instantaneu.

Sunt cincizeci de euro, nu merită să raportez. Cât de furios sunt”, spune Giuseppe, reflectând frustrările multor victime.

Zonele de risc și avertismentul poliției

Poliția a identificat mai multe zone de risc din Napoli: Corso Umberto I, Piazza Trieste e Trento, Via Scarlatti și Via Chiaia. „Fenomenul este probabil mult mai răspândit decât cazurile raportate”, avertizează anchetatorii.

Deși suma maximă de 50 de euro poate părea mică, multiplicată pe parcursul unei zile, câștigurile hoților pot ajunge la mii de euro: „O singură călătorie poate aduce până la două mii de euro”.

Tehnologia contactless, ușă deschisă pentru infractori

Hoții moderni exploatează vulnerabilitățile tehnologiei contactless. Cipurile wireless din carduri sau smartphone-uri permit plăți rapide, dar deschid și posibilități pentru infractori.

„Sistemele de plată prin telefoane sunt mai sigure, deoarece necesită confirmare prin cod, amprentă sau recunoaștere facială. Pentru carduri, recomandăm portofele cu protecție RFID”, sfătuiesc oficialii poliției. „Dar dacă trebuie să ții cardurile în buzunar, ar fi mai bine să folosești un portofel cu protecție, care să le izoleze”.

Investigațiile se concentrează pe urmărirea fluxului banilor. Terminalele POS folosite sunt legate de cartele SIM anonime și carduri preplătite pe numele unor cetățeni străini. Zonele Mercato și Vasto din Napoli sunt în vizorul autorităților, iar implicarea crimei organizate nu este exclusă.

Astfel de furturi au fost raportate și pe coasta Sorrento, în baruri și pe faleze aglomerate. O femeie peruană de 36 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă cu un terminal POS piratat în geantă. Aceasta avea antecedente pentru furturi similare de la turiști în Napoli. Incidentul subliniază cât de ușor pot fi adaptate aceste metode, transformând marile orașe turistice în ținte ideale.

Furturile de acest tip sunt discrete și fără violență, dar lasă victimele cu un gust amar. „Cincizeci de euro. Și sentimentul neplăcut că ai fost jefuit fără să-ți dai seama”. Tehnologia modernă a schimbat modul în care operează hoții, iar autoritățile avertizează utilizatorii să fie precauți și să-și protejeze banii.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai puternică, dar…”
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Întoarcerea pe linie dublă continuă în 2026: sancțiuni, reținere permis și situații-limită
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea