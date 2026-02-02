Noua metodă a hoților din Napoli. Cum acționează fără să lase urme: „Nu am simțit nimic”

Hoții de buzunare din Napoli au adoptat o metodă modernă de furt, care le permite să extragă bani fără ca victimele să simtă nimic. Folosind terminale POS portabile, aceștia pot sustrage până la 50 de euro din conturile persoanelor aflate în zone aglomerate, precum Via Toledo sau metroul orașului.

„Nimeni nu m-a atins. Nimeni nu s-a frecat de mine. Nu am simțit nimic”, povestește Giuseppe P., contabil din San Giorgio a Cremano, potrivit Corriere. Descoperirea a venit abia după ce telefonul său l-a alertat cu o notificare: „Plată efectuată: 50 de euro, prin POS”.

Incidentul s-a petrecut pe Via Toledo, dar astfel de furturi au fost raportate și în alte zone turistice. Metoda este simplă și eficientă: hoții se amestecă în mulțime cu un smartphone și un terminal POS conectat prin Bluetooth și se apropie la câțiva centimetri de cardurile contactless ale victimelor. Fără PIN sau confirmare, tranzacția este procesată instantaneu.

„Sunt cincizeci de euro, nu merită să raportez. Cât de furios sunt”, spune Giuseppe, reflectând frustrările multor victime.

Zonele de risc și avertismentul poliției

Poliția a identificat mai multe zone de risc din Napoli: Corso Umberto I, Piazza Trieste e Trento, Via Scarlatti și Via Chiaia. „Fenomenul este probabil mult mai răspândit decât cazurile raportate”, avertizează anchetatorii.

Deși suma maximă de 50 de euro poate părea mică, multiplicată pe parcursul unei zile, câștigurile hoților pot ajunge la mii de euro: „O singură călătorie poate aduce până la două mii de euro”.

Tehnologia contactless, ușă deschisă pentru infractori

Hoții moderni exploatează vulnerabilitățile tehnologiei contactless. Cipurile wireless din carduri sau smartphone-uri permit plăți rapide, dar deschid și posibilități pentru infractori.

„Sistemele de plată prin telefoane sunt mai sigure, deoarece necesită confirmare prin cod, amprentă sau recunoaștere facială. Pentru carduri, recomandăm portofele cu protecție RFID”, sfătuiesc oficialii poliției. „Dar dacă trebuie să ții cardurile în buzunar, ar fi mai bine să folosești un portofel cu protecție, care să le izoleze”.

Investigațiile se concentrează pe urmărirea fluxului banilor. Terminalele POS folosite sunt legate de cartele SIM anonime și carduri preplătite pe numele unor cetățeni străini. Zonele Mercato și Vasto din Napoli sunt în vizorul autorităților, iar implicarea crimei organizate nu este exclusă.

Astfel de furturi au fost raportate și pe coasta Sorrento, în baruri și pe faleze aglomerate. O femeie peruană de 36 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă cu un terminal POS piratat în geantă. Aceasta avea antecedente pentru furturi similare de la turiști în Napoli. Incidentul subliniază cât de ușor pot fi adaptate aceste metode, transformând marile orașe turistice în ținte ideale.

Furturile de acest tip sunt discrete și fără violență, dar lasă victimele cu un gust amar. „Cincizeci de euro. Și sentimentul neplăcut că ai fost jefuit fără să-ți dai seama”. Tehnologia modernă a schimbat modul în care operează hoții, iar autoritățile avertizează utilizatorii să fie precauți și să-și protejeze banii.