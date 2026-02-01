search
Duminică, 1 Februarie 2026
Jaf în plină zi la o bijuterie din Londra. Hoții, înarmați cu ciocane, au fost filmați când au spart vitrina și au fugit cu mai multe obiecte de valoare

Publicat:

O bijuterie din Richmond, vestul Londrei, a fost jefuită în plină zi de doi indivizi mascați, înarmați cu ciocane, care au spart vitrina magazinului și au fugit cu mai multe bijuterii, în timp ce angajații încercau să îi oprească

Încidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10:30 GMT, a anunțat Poliția Metropolitană, potrivit BBC. 

Imaginile surprinse de trecători și distribuite pe rețelele sociale arată cum cei doi atacatori au lovit în mai multe rânduri geamul frontal al magazinului Gregory & Co, apoi au tras de bucățile de sticlă securizată pentru a avea acces la bijuteriile din vitrină.

În timp ce hoții umpleau o sacoșă albastră de rafie cu bijuterii, un angajat a încearcat să îi alunge lovindu-l pe unul dintre ei cu o cutie, iar altul, să retragă obiectele expuse în interiorul magazinului. În zadar.

Jaful a avut loc în plină zi. FOTO captura video X London & UK Street News
Cei doi hoți au fugit apoi cu prada în direcția Richmond Green.

Poliția a făcut apel la martori pentru prinderea infractorilor.

„Jaf agravat” 

Ancheta este tratată ca „jaf agravat”, iar până în prezent nu au fost efectuate arestări.

Magazinul prădat de hoți se află pe Paved Court, o alee pietonală îngustă, pavată cu piatră cubică, cunoscută pentru buticurile, cafenelele și restaurantele sale.

Zona a fost folosită și ca locație de filmare pentru serialul de succes „Ted Lasso”, produs de Apple TV+.

Amintim că, recent, doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. 

La sfârșitul lunii ianuarie, un bărbat care a pătruns într-o locuință din municipiul Mediaș și a furat un seif plin cu bani și bijuterii a fost identificat și reținut de polițiștii sibieni.

