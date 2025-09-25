Șapte călugări budiști, printre care și un român, și-au pierdut viața, iar alți patru au fost răniți într-un accident tragic produs în cursul nopții trecute în apropierea mănăstirii Na Uyana din Pansiyagama, Melsiripura.

Accidentul a avut loc în apropierea mănăstirii Na Uyana, aflată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Colombo, capitala economică a țării. Călugării se întorceau la mănăstire după ce participaseră la un ritual religios desfășurat într-un loc considerat sacru, informează autoritățile locale, citate de presa din Sri Lanka.

Autoritățile suspectează că unul dintre cablurile de tracțiune ale funicularului s-a rupt, iar cabina în care se aflau călugării a căzut în gol. Doi dintre călugări au reușit să sară înainte de accident și au suferit răni ușoare, în timp ce alți patru se află în stare gravă.

Poliția a anunțat că printre cei decedați se numără și trei cetățeni străini: un călugăr român, unul rus și unul indian. Corpul călugărului indian, care locuia la mănăstire, a fost transportat la Spitalul Districtual Gokarella împreună cu victimele străine.

Autoritățile consideră că suportul cablului s-a rupt în timp ce funicularul era tras către vârful muntelui. Poliția din Pansiyagama continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.