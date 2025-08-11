Salvamarii se plâng că nu pot ajunge la victime din cauza prosoapelor puse de turişti mult prea aproape de apă. Patrule cu maşina pe plaje

Culoarul de siguranță al salvamarilor, situat la doar câțiva metri de apă, este adesea ocupat abuziv de prosoape, șezlonguri și umbrele, care pun în pericol intervențiile rapide în caz de urgență.

Pe litoralul românesc, salvamarii se confruntă zilnic cu o problemă aparent banală, dar cu consecințe potențial dramatice: turiștii își instalează prosoapele, cearșafurile şi umbrele chiar la marginea mării, blocând culoarul de siguranță destinat intervențiilor de urgență.

Reglementările legale prevăd clar că zona de cinci metri de la linia apei trebuie să rămână liberă, fără umbrele, șezlonguri sau alte obiecte, fiind rezervată strict pentru accesul salvamarilor în cazuri critice, când fiecare secundă contează. Cu toate acestea, semnele care interzic ocuparea acestei porțiuni sunt ignorate de mulți dintre cei veniți la plajă, astfel că salvamarii au ajuns să patruleze cu maşina pe malul mării.

Deși există legislație care sancționează astfel de abateri, aplicarea amenzilor rămâne, în mare parte, o raritate. În lipsa unor măsuri ferme, salvamarii trebuie să se strecoare cu greu printre turiști atunci când trebuie să ajungă rapid la o persoană aflată în pericol.

„Așteptăm să se dea la o parte să ne deplasăm pe o distanță foarte scurtă și durează foarte mult timp. De multe ori, când încercăm să salvăm pe cineva, se îmbulzesc și încearcă toți să ne dea indicații”, s-a plâns Claudiu Popescu, salvamar în Eforie Nord.

Situația este confirmată și de colegii săi. Cristian Păun afirmă că un traseu care, în mod normal, ar trebui parcurs în 10-20 de secunde, ajunge acum să dureze chiar și cinci minute. „Este timp vital”, a spus el pentru Observator.

În aceste condiții, salvatorii recurg adesea la rute ocolitoare pentru a evita blocajele, așa cum spune și Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor din Eforie Nord: „Mergem prin spate ca să ajungem mai repede, să nu mai stăm să se dea lumea la o parte”.

În Mamaia, problema este rezolvată într-un mod neașteptat: algele care se adună la mal descurajează turiștii să ocupe zona de intervenție, lăsând astfel culoarul liber.