Amenzi mai mari pentru șoferi începând cu 1 iulie. Cât vor scoate din buzunar contravenienții

Începând cu 1 iulie, încălcarea regulilor de circulație îi va costa mai mult pe șoferi, pentru că, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, crește automat și valoarea punctului-amendă.

De la 1 iulie, șoferii care vor fi sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație vor plăti amenzi mai mari. Motivul nu este o modificare a Codului rutier, ci majorarea salariului minim brut pe economie, de care depinde valoarea punctului-amendă.

Salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, iar legea stabilește că un punct-amendă reprezintă 5% din această valoare, astfel că punctul-amendă va ajunge la 216,25 lei, față de 202,50 lei în prezent, ceea ce înseamnă că toate sancțiunile stabilite în funcție de numărul de puncte vor fi mai mari.

Reprezentanții Poliției Române au confirmat că noua valoare a punctului-amendă se va aplica începând cu 1 iulie 2026, astfel încât orice contravenție constatată după această dată va fi sancționată potrivit noilor valori.

Cât vor plăti șoferii de la 1 iulie

Creșterea punctului-amendă se reflectă în toate cele cinci clase de sancțiuni prevăzute de Codul rutier. Valoarea amenzii diferă în funcție de gravitatea abaterii și de numărul de puncte-amendă stabilit de lege. Astfel, începând cu 1 iulie, cuantumul sancțiunilor va fi următorul:

* Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

* Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei;

* Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

* Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;

* Clasa a V-a, aplicabilă persoanelor juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Majorarea sancțiunilor nu este rezultatul unei modificări legislative privind circulația pe drumurile publice, ci consecința formulei de calcul prevăzute de lege. Potrivit articolului 98 alineatul (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, un punct-amendă este echivalentul a 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.