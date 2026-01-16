Un focșănean cere revocarea hotărârii de consiliu local prin care au fost dublate taxele și impozitele. A înaintat plângere prealabilă

Un focșănean a formulat plângere prealabilă cu privire la emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani 474 / prin care a fost votată hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2026.

Locuitorii municipiului Focșani s-au arătat profund nemulțumiți, la început de an, de noile taxe și impozite pe care le au de plătit la bugetul local. Încă din prima zi când s-a dat drumul la casieriile municipalității, pe 14 ianuarie, ei au constatat că sunt nevoiți să plătească dublu pentru proprietăți și mașini, deși primarul a menționat de mai multe ori public că noile creșteri nu vor depăși 70%.

Oamenii au reclamat pe site-urile de socializare că locuințele lor au fost evaluate și de trei ori mai mult decât anul trecut. ”O garsornieră din 1971, 24 mp, fără gaze și balcon, a fost evaluată la 44.000 de euro. Aceeași garsonieră a fost evaluată anul trecut la 16.000 de euro. Mulțumesc pe această cale domnului primar că m-a îmbogățit peste noapte”, a scris o femeie din Focșani pe un grup de Facebook.

Antreprenorul focșănean Daniel Nistoroiu a decis să facă pași concreți pentru stoparea acestor creșteri, formulând o plângere prealabilă prin care cere revocarea hotărârii de consiliu local privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile.

”Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru un întreg an fiscal, cu impact direct asupra tuturor contribuabililor din municipiul Focsani, presupunea o dezbatere substanțială, fundamentată pe date clare și analize economice relevante, nu o procedură accelerată, desfășurată într-un interval minim. În documentația supusă dezbaterii publice nu au fost prezentate analize de predictibilitate fiscală, studii de impact sau evaluări comparative care să permită cetățenilor înțelegerea efectelor concrete ale noilor niveluri de impozitare asupra bugetelor proprii. De asemenea, nu au fost puse la dispoziție simulări, scenarii alternative sau justificări detaliate privind necesitatea și proporționalitatea sarcinii fiscale stabilite în sarcina populației.Ulterior, hotărârea a fost adoptată în ședință, având ca obiect impozitele și taxele locale, prin preluarea integrală a modificărilor fiscale introduse la nivel central, fără ca autoritatea deliberativă locală să realizeze o analiză proprie a impactului acestora la nivelul municipiului Focsani”, spune focșăneanul în plângerea înregistrată vineri la Primăria Municipiului Focșani.

Acesta susține că lipsa unei fundamentări economice clare și a unor analize de impact afectează, totodată, principiile predictibilității fiscale și bunei administrări si încălcalca normele procedurale de transparență și analiză de impact.

”Având în vedere cele de mai sus, consider că hotărârea atacată este afectată de vicii de procedură care atrag nelegalitatea și nulitatea acesteia. Prezint un interes legitim întrucât hotărârea contestată afectează în mod direct drepturile și obligațiile mele și ale contribuabililor prin stabilirea unor niveluri de impozite și taxe locale. În consecință, solicit revocarea totală a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focsani 474 / 2025 din 29.12.2025 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2026 și revenirea la prevederile hotararii anterioare”, mai spune Daniel Nistoroiu.

Acesta susține că dacă municipalitatea nu va ține cont de plângerea sa, care este obligatoriu să fie supusă atenției consilierilor locali, va invoca ulterior și alte motive de nelegalitate, de fond sau de procedură, care pot rezulta pe parcursul unui proces civil.

Hotărârea de aprobare a impozitelor locale a fost luată cu majoritate de voturi, din partea aleșilor PSD, PNL, PMP și Forța Dreptei. Au votat împotrivă reprezentanții AUR, iar consilierul USR nu a participat la vot.

Ce spune Primăria despre dublarea impozitelor

Primăria Municipiului Focșani a venit joi, 15 ianuarie, cu o serie de clarificări legate de creșterea impozitului și dă vina pe executivul de la București, care a modificat legea.

”Începând cu anul 2026, prin Legea nr. 239/2025 de modificare a Codului fiscal, valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale a fost majorată de la 1.492 lei/mp (anul 2025) la 2.677 lei/mp, valori prevăzute expres în Anexa nr. 1 la Titlul IX – Impozite și taxe locale din Codul fiscal (art. 457 alin. (2)). Totodată, prin același act normativ, au fost eliminate dispozițiile privind aplicarea coeficienților de reducere în funcție de vechimea clădirii sau de etajul apartamentului. Municipiul Focșani este municipiu de rang II, potrivit Anexei nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități. În scop fiscal, pentru aplicarea impozitului pe clădiri, se utilizează clasificarea prevăzută de Codul fiscal (art. 457), care stabilește coeficienții de corecție în funcție de categoria localității și de zona fiscală. În aceste condiții, la determinarea valorii impozabile se aplică coeficienții de corecție stabiliți prin lege, în funcție de zona fiscală, respectiv: zona A – 2,40 ; zona B – 2,30 ; zona C – 2,20; zona D – 2,10 (art. 457 alin. (6)). Acești coeficienți sunt prevăzuți de lege și nu pot fi modificați prin hotărâre a consiliului local”, potrivit unui comunicat al Primăriei Focșani.

Municipalitatea mai anunță că diferențele privind creșterea impozitului pe clădiri între localități nu apar din cauza unor decizii diferite ale primăriilor, ci au două cauze principale stabilite de lege.

”În primul rând, până în anul 2025, valorile impozabile aplicate nu erau identice în toate localitățile. Unele unități administrativ-teritoriale aveau valori deja apropiate de nivelul actual de 2.677 lei/mp, în timp ce altele aplicau valori mai mici. În consecință, acolo unde diferența până la noua valoare stabilită prin lege este mai mare, creșterea impozitului este resimțită mai accentuat. În al doilea rând, la calculul valorii impozabile se aplică coeficienți de corecție diferiți, în funcție de rangul localității și de zona fiscală în care este situată clădirea, coeficienți prevăzuți expres de art. 457 alin. (6) din Codul fiscal”, precizează Primăria Focșani.

Se mai arată că aleșii locali au avut obligația legală de a aproba, prin hotărâre a Consiliului Local, nivelurile impozitelor și taxelor locale, în limitele și condițiile stabilite de Codul fiscal (art. 491 și art. 489 alin. (1)–(2) Cod fiscal). ”În lipsa adoptării acestei hotărâri, impozitele și taxele locale s-ar fi aplicat automat la nivelurile maxime prevăzute de lege, iar reducerea cotelor de impozitare ar fi fost interzisă (art. 489 alin. (3) Cod fiscal)”.