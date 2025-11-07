Românii pot călători în China fără viză până la 31 decembrie 2026

China a anunțat prelungirea politicii de acces fără viză pentru cetățenii din 45 de țări, inclusiv România, până la finalul anului 2026.

China și-a extins politica unilaterală de acces fără viză, permițând cetățenilor din 45 de țări, printre care și România, să intre pe teritoriul chinez fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

Decizia, transmisă oficial și pe site-ul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, prelungește perioada de aplicare a măsurii până la 31 decembrie 2026, ora 24:00, după ce, în 2024, autorităţile chineze anunţau vă românii nu mai au nevoie de vize până la 31 decembrie 2025.

„Pentru a facilita în continuare călătoriile transfrontaliere, China a decis să extindă politica de exonerare de viză pentru România și alte 44 de țări până la 31 decembrie 2026, ora 24:00. Cetățenii care dețin pașapoarte valabile din România sunt scutiți de obligația de a deține viză dacă intră în China în scopuri de afaceri, turism, vizite la familie sau prieteni, schimburi și tranzit. Aceștia pot rămâne în China fără viză pentru o perioadă de maximum 30 de zile”, potrivit sursei citate.

Noua listă de țări acoperă state din Europa, Asia, America de Sud, Australia și Noua Zeelandă, în încercarea de a facilita schimburile internaționale și de a relansa sectorul turistic, grav afectat în timpul pandemiei.

De asemenea, Suedia va fi inclusă în program în perioada 10 noiembrie 2025 – 31 decembrie 2026, conform precizărilor făcute de autoritățile chineze.

Totuși, oficialii de la Beijing subliniază că persoanele care nu îndeplinesc condițiile programului trebuie să obțină o viză de intrare înainte de a călători în China.

Potrivit analiștilor internaționali, extinderea acestei politici marchează o nouă etapă în deschiderea Chinei către parteneriate comerciale și culturale globale, într-un context economic aflat în plină redresare.