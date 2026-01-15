Românii ironizează MAI după ce a citat greșit versuri ale lui Eminescu: „Ați văzut codrii, dar nu poezia!”. Până și titlul poeziei a fost greșit atribuit

Românii au criticat Ministerul Afacerilor Interne după ce instituția a citat greșit versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu, pe pagina sa de Facebook, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Postarea a fost ulterior corectată, însă reacțiile ironice și critice ale internauților nu au întârziat să apară.

Inițial, Ministerul a postat versurile: „De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ș-auzi mândra glăsuire / A pădurii de argint” și le-a atribuit poeziei „De ce nu-mi vii”.

Versurile corecte sunt, de fapt, „De treci codri de aramă, de departe vezi albind / S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, iar poezia este „Călin (file din poveste)”.

MAI a corectat postarea ulterior, însă reacțiile publicului nu au întârziat să apară.

Internauții au criticat greșeala și au ironizat modul în care instituția a gestionat situația.

„De ce nu-mi vii, MAI, strigau toate victimele nepăsării voastre, așa”, a scris un internaut.

„Ați văzut codrii, dar nu ați văzut poezia”, a adăugat altă persoană.

„Ați masacrat poezia, și e Călin - file de poveste, mai deschideți și voi o carte”, a spus alt utilizator.

Astăzi, 15 ianuarie, este Ziua Culturii Naționale și tot astăzi se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu.