15 ianuarie: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, prima femeie combatant din Armata Română

Pe 15 ianuarie 1894 s-a născut în satul Vădeni, astăzi cartier în componența municipiului Târgu Jiu, sublocotenentul – erou Ecaterina Teodoroiu, căzută pentru patrie la 22 august 1917, în luptele de la Mărășești din timpul Primului Război Mondial.

1559: Elisabeta I a Angliei este încoronată regină a Angliei

Elisabeta I a Angliei s-a născut pe 7 septembrie 1533, la Palatul Placentia, fiind fiica lui Henric al VIII-lea al Angliei și a lui Anne Boleyn.

Elisabeta devine regină pe 15 ianuarie 1559, după moartea surorii sale, fiind încoronată Westminster Abbey din Londra, de episcopul de Carlisle, cu ritualul latin.

Elisabeta I, care nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, devenind cunoscută drept Gloriana sau Regina Fecioară, a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor.

Domnia reginei Elisabeta este denumită era elisabetană sau epoca de aur, fiind marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial. Regina Elisabeta I a Angliei a murit pe 24 martie 1603, la Richmond Palace.

1622: S-a născut dramaturgul francez Molière

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) s-a născut pe 15 ianuarie 1622 la Paris, a fost scriitor francez de teatru, director și renumit actor de comedie.

În 1643 a hotărât să devină actor, a adoptat pseudonimul Moliere şi a întemeiat, cu actriţa Madeleine Bejart, trupa "Ilustrul teatru", cu care a susţinut turnee timp de 12 ani, iar în 1650, a preluat conducerea teatrului. În această perioadă, a compus primele sale comedii de valoare sunt: "Nechibzuitul" (1655) şi "Dragoste cu toane" (1656).

La 24 octombrie 1658, Moliere şi trupa sa au jucat, la Luvru, în faţa regelui şi a curţii, tragedia "Nicomede", a dramaturgului Pierre Corneille, iar în 1660, Moliere a obţinut protecţia fratelui regelui şi dreptul de a folosi fosta sală de teatru din Palatul lui Richelieu, denumit "Palais-Royal".

Moliere Jean-Baptiste Poquelin a murit la 17 februarie 1673, operele sale fiind jucate cu succes și acum pe scenele din întreaga lume.

1850: S-a născut poetul naţional Mihai Eminescu

Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani (și a copilărit la Ipoteşti) fiind al şaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici şi ai Ralucăi Eminovici.

A publicat primul său poem („La mormântul lui Aron Pumnul“) la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Eminescu a făcut parte din societatea literară Junimea şi a lucrat ca redactor la „Timpul“, ziarul oficial al Partidului Conservator.

Operele lui Eminescu precum „La Steaua“ sau „Făt-Frumos din Lacrimă“ sunt și acum printre cele mai citite. Dar cea mai cunoscută poezie din literatura română este Luceafărul, care a văzut tiparului în 1883, când a fost publicată în Almanahul Societăţii Studenţeşti ”România Jună” din Viena. Biografii lui Eminescu au descoperit faptul că poemul a fost început în 1873.

De-a lungul anilor, poezia a fost scrisă, rescrisă şi finisată de mai multe ori până la publicarea din 1883.

Eminescu a fost internat la 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. La 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. La 17 iunie 1889, Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Bucureşti.

1894: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu

S-a născut in satul Vădeni, astăzi cartier în componența municipiului Târgu Jiu, sublocotenentul – erou Ecaterina Teodoroiu, căzută pentru patrie la 22 august 1917, in luptele de la Mărășești din timpul primului război mondial.

Ecaterina Teodoriu a fost prima femeie sublocotenent din armata română. În anul 1916 avea doar 22 de ani când a solicitat să participe la război, ca voluntar la regimentul de infanterie. A participat la luptele din Oltenia din Primul Război Mondial, fiind rănită la picioare şi umăr, dar nu a renunţat la ideea sa de a lupta pe front pentru eliberarea ţării, iar în primăvara anului 1917, după mai multe luni de spitalizare, a revenit alături de soldaţi, fiind decorată cu Virtutea Militară de Război şi înaintată la gradul de sublocotenent.

Eroina de la Jiu a murit pe 22 august 1917 în timpul bătăliei de la Varniţa şi Muncelu. A fost împuşcată de două ori în piept. Ultimele ei cuvinte au fost: „Înainte băieţi, sunteţi cu mine!”.

Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată în satul Poieni, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea, iar după patru ani autorităţile au decis realizarea unui monument în cinstea Ecaterinei Teodoroiu şi mutarea osemintelor la Târgu Jiu.

1943: A fost inaugurată clădirea Pentagonului

Una dintre cele mai mari clădiri de birouri din lume, Pentagonul, construit de Leslie R. Groves, a fost inaugurat în Arlington, Virginia.

Pentagonul (sediul central al Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii) este cea mai mare clădire administrativă din lume. Este de două ori mai mare decât Merchandise Mart din Chicago și are o suprafață folosibilă de trei ori mai mare decât cea a Empire State Building din New York. Capitoliul Național (the National Capitol) ar încăpea în oricare dintre cele cinci secțiuni ale clădirii.

Există puțini americani care să nu știe de Pentagon. Dintre aceștia, mulți urmăresc știrile despre proiectele de apărare inițiate în această clădire. Clădirea, la data construcției, reprezenta cea mai mare suprafață construită din lume, 14 ha.

În fapt, Pentagonul este un oraș în sine. Aproximativ 23.000 de angajați, cadre militare și civili, contribuie la planificare și execuția planurilor de apărare a SUA. Aceștia vin zilnic din Washington D.C. și din suburbiile orașului, folosind cei peste 45 km de drumuri de acces, încorporând benzi expres pentru autobuze și unul dintre cele mai noi sisteme de metrou din țară.

1990: Se reînfiinţează oficial Partidul Naţional-Liberal

Partidul Naţional Liberal este cel mai vechi partid politic din România, înfiinţat la 24 mai 1875, sub conducerea lui Ion C. Brătianu (1875-1891). În 1947, PNL şi-a întrerupt activitatea ca urmare a desfiinţării pluralismului politic de către regimul comunist. Partidul s-a reînfiinţat la 15 ianuarie 1990, președinte fiind Radu Câmpeanu.

De altfel, printre cei care au repus bazele PNL după 1989 s-au numărat Dan Amedeo Lăzărescu, Nicolae Enescu, I.V. Săndulescu, Radu Câmpeanu.

În primele zile ale anului 1990, PNL s-a reînregistrat ca partid politic, fapt consfinţit prin Decizia nr. 4 a Tribunalului Bucureşti din 15 ianuarie 1990.

2011: Ziua Culturii Naționale

Ziua Culturii Naţionale este marcată în fiecare an, începând din 2011, la 15 ianuarie, data aleasă fiind aceea a naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).

La 16 noiembrie 2010, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naţionale, actul normativ întrunind 175 de voturi favorabile, unul împotrivă şi două abţineri.

Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori PSD şi de liberalul Mircea Diaconu, care a semnat această iniţiativă. În expunerea de motive a iniţiatorilor se arăta:

”Ziua Culturii Naţionale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar şi o zi de reflecţie asupra culturii române, în genere, şi a proiectelor culturale de interes naţional”.

Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie ca fiind Ziua Culturii Naţionale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010. Ziua Culturii Naţionale este marcată şi în alte ţări europene, cu acest prilej fiind omagiaţi oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte.

În Spania, Ziua Culturii este marcată la data morţii lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luis de Camoes. Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naţionale şi în Republica Moldova, în urma hotărârii autorităţilor acestei ţări.