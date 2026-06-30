România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Doar alte șase state depășesc pragul de o treime din salariul brut reținut prin contribuții

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții sociale, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2025, publicate la jumătatea anului 2026. Astfel, un angajat singur, fără copii, care câștigă salariul mediu rămâne cu doar 58,5% din venitul brut, în timp ce 41,5% ajung la stat.

Analiza, citată de Euronews, arată că nivelul taxării salariilor diferă semnificativ între statele europene, în funcție de sistemele fiscale și de contribuțiile sociale. De asemenea, ponderea taxelor variază în funcție de situația familială și de existența copiilor aflați în întreținere, însă comparația principală vizează persoanele singure, fără copii.

România depășește toate statele UE

Conform datelor Eurostat, ponderea salariului brut direcționată către taxe și contribuții obligatorii variază între 15,1% în Cipru și 41,5% în România, media Uniunii Europene fiind de 29,1%.

În România, salariul brut este taxat prin contribuția la pensii (CAS) de 25%, contribuția la sănătate (CASS) de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un salariat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net, procent care poate varia în funcție de deducerile fiscale.

Pe lângă România, doar alte șase state depășesc pragul de o treime din salariul brut reținut prin taxe și contribuții: Lituania (39,1%), Belgia (37,6%), Slovenia (36,9%), Germania (34,8%), Danemarca (34%) și Ungaria (33,5%).

De asemenea, Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%) se situează peste media europeană.

Cipru și Grecia au cele mai mici rețineri

La polul opus se află Cipru, unde doar 15,1% din salariul brut este reținut pentru taxe și contribuții, urmat de Grecia, cu 17%.

În intervalul 21%-25% se încadrează mai multe state membre, printre care Cehia și Irlanda (21,6%), Portugalia (21,8%), Spania (22,1%), Bulgaria (22,4%), Malta (23,1%), Estonia (23,2%), Italia (24,1%), Suedia (24,5%) și Slovacia (24,6%).

În cazul celor mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania are cea mai ridicată povară fiscală asupra salariilor (34,8%), urmată de Franța (26,2%) și Italia (24,1%), în timp ce Spania înregistrează cea mai redusă pondere, de 22,1%.

Salariul mediu și salariul minim în România

Potrivit celor mai recente date, câștigul salarial mediu brut pe economie în România a fost, în aprilie 2026, de 9.740 de lei, iar salariul mediu net a ajuns la 5.843 de lei.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 275 de lei, respectiv 6,8%.

În urma acestei creșteri, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent, luând în calcul deducerea fiscală de 200 de lei aplicată salariului minim.

În prezent, aproximativ 831.382 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut, iar după intrarea în vigoare a noii valori, numărul beneficiarilor este estimat să crească la aproximativ 1.759.027 de angajați.