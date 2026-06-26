România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin mai bine

Scăderea dobânzilor din ultimele luni a schimbat semnificativ modul în care este percepută accesibilitatea locuințelor în Europa. Bucureștiul intră în top 5 capitale europene din punct de vedere al raportului rată–venit, ceea ce indică o îmbunătățire a condițiilor de creditare.

Potrivit unei analize de piață, România nu are locuințe ieftine în termeni absoluți, ci una în care achiziția prin credit rămâne relativ mai accesibilă comparativ cu multe state europene, potrivit datelor Ipotecare.ro.

Bucureștiul intră în top 5 capitale europene la accesibilitate ipotecară

Bucureștiul se poziționează în prezent pe locul cinci în Europa în funcție de accesibilitatea creditelor ipotecare, cu un raport mediu de aproximativ 40% între rata lunară a unui credit și salariul mediu net local.

Această poziționare este relevantă nu doar în raport cu Europa Occidentală, ci mai ales în raport cu regiunea Europei Centrale și de Est, unde diferențele de accesibilitate rămân semnificative între capitale.

În clasamentul analizat, doar Sofia înregistrează un nivel mai bun, cu 35%, fiind considerată cea mai accesibilă capitală din Uniunea Europeană din perspectiva raportului rată/salariu. Urmează Roma, cu 36%, și Berlin, cu 38%, ceea ce arată o apropiere între mai multe piețe europene în contextul actual de scădere a dobânzilor.

Pentru București, această poziționare marchează o schimbare importantă de percepție: o piață imobiliară considerată adesea tensionată din perspectiva prețurilor se dovedește relativ mai echilibrată atunci când este raportată la venituri și costul finanțării.

Scăderea dobânzilor rescrie accesibilitatea creditelor ipotecare

Evoluția din ultimele luni nu este determinată în primul rând de prețurile locuințelor, ci de scăderea dobânzilor la nivel european. Această ajustare a costului finanțării a avut efect direct asupra capacității de împrumut a gospodăriilor și asupra raportului dintre rată și venit.

În analiza pentru București este luat în calcul un credit ipotecar standard pe 25 de ani, cu avans de 15% și o dobândă fixă medie de 5,25%, nivel considerat reprezentativ pentru piața locală în acest moment.

Acest tip de structură de finanțare arată că accesibilitatea nu este un concept static, ci unul extrem de sensibil la evoluția dobânzilor. O variație de câteva puncte procentuale în costul creditului poate schimba semnificativ poziționarea unei piețe în clasamentele europene.

„Finanțările ipotecare au devenit mai accesibile în 2026”

Potrivit lui Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, îmbunătățirea accesibilității este un fenomen generalizat la nivel european, generat de relaxarea condițiilor de finanțare.

„Finanțările ipotecare au devenit mai accesibile în 2026 pe întreg teritoriul Uniunii Europene ca urmare a scăderii dobânzilor. Creditele imobiliare acordate în București au o dobândă fixă medie de 5,25%, iar ofertele cele mai bune ajung la valori și de 4,55%, cu 2% mai puțin față de dobânda de politică monetară stabilită de către Banca Națională, un caz unic la nivel european”, a explicat acesta.

El subliniază și poziția relativ favorabilă a României în regiunea non-euro, unde diferențele de cost al finanțării sunt semnificative.

„România are cele mai mici dobânzi ipotecare din rândul statelor care nu au adoptat moneda euro: dobânda fixă medie din Ungaria are o valoare de 7,21%, cea din Polonia de 6,70%, cea din Cehia de 5,25%, iar cea din Moldova de aproape 8%”, a precizat Bogdan.

Aceste diferențe sunt relevante în special pentru modul în care se poziționează piețele imobiliare din Europa Centrală și de Est, unde costul creditului rămâne un factor decisiv în accesul la proprietate.

România: între prețuri moderate și accesibilitate relativă

Deși Bucureștiul urcă în clasamentul accesibilității, acest lucru nu trebuie confundat cu ideea unei piețe ieftine.

Diferența fundamentală este că accesibilitatea nu reflectă doar nivelul prețurilor, ci raportul dintre venituri, dobânzi și valoarea creditului. În acest sens, România nu mai poate fi descrisă ca o piață a locuințelor ieftine, dar rămâne una dintre piețele în care achiziția prin credit este relativ mai ușor de susținut decât în multe economii europene.

Această poziționare este rezultatul unui echilibru specific: salarii aflate în creștere, prețuri imobiliare care au urmat un trend ascendent și dobânzi încă diferențiate față de zona euro.

Europa Centrală și de Est: îmbunătățiri vizibile, dar diferențe mari între capitale

Statele din Europa Centrală și de Est au înregistrat unele dintre cele mai importante îmbunătățiri ale accesibilității creditelor ipotecare în ultimele șase luni.

Orașe precum Varșovia, Atena, București și Praga au beneficiat de scăderea dobânzilor, ceea ce a redus presiunea asupra ratelor lunare raportate la venituri.

Totuși, diferențele între piețe rămân semnificative. În Varșovia, rata lunară a unui credit ipotecar reprezintă aproximativ 71% din salariul mediu local, în timp ce în Budapesta nivelul ajunge la 64%. În Chișinău, raportul urcă la 75%, iar în Praga atinge 89%, ceea ce indică o accesibilitate mult mai redusă decât în București sau Sofia.

Această dispersie arată că Europa de Est nu funcționează ca o piață uniformă, ci ca un ansamblu de economii cu structuri de venit și costuri de finanțare foarte diferite.

Cele mai dificile piețe imobiliare din Europa rămân în Vest

La polul opus, cele mai puțin accesibile piețe ipotecare se concentrează în Europa Occidentală și în anumite capitale din regiune.

Praga înregistrează un raport rată/salariu de 89%, Londra de 86%, iar Paris de 83%, ceea ce le plasează printre cele mai dificil de accesat piețe imobiliare din Europa prin credit ipotecar.

În aceste orașe, problema principală nu este neapărat costul finanțării, ci decalajul dintre prețurile ridicate ale locuințelor și nivelul veniturilor, care nu a crescut în același ritm.

O piață europeană tot mai dependentă de dobânzi

Analiza evidențiază o schimbare structurală importantă: accesibilitatea locuințelor în Europa este influențată din ce în ce mai mult de evoluția dobânzilor decât de dinamica prețurilor.

Pe măsură ce costul creditării scade, piețe precum Bucureștiul urcă în clasamentele de accesibilitate, chiar dacă prețurile locuințelor nu înregistrează scăderi semnificative.

În acest context, diferențele dintre capitalele europene sunt explicate tot mai mult prin combinația dintre venituri, costul finanțării și structura pieței imobiliare locale, nu doar prin nivelul prețului pe metru pătrat.