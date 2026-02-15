Președintele Nicușor Dan acceptă invitația lui Trump și merge la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Ce calitate va avea România

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 15 februarie, că a decis să meargă la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump.

După o perioadă mai lungă de ezitare, președintele Nicușor Dan a dar răspuns invitației președintelui SUA, și a anunțat duminică participarea săptămâna viitoare la Consiliul Păcii la Washington.

Nicușor Dan anunță că România va avea calitate de observator.

”Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Anterior, președintele Nicușor Dan declarase joi seară că nu a luat încă o decizie privind participarea sa la reuniunea Consiliului pentru Pace, la care a fost invitat de președintele american Donald Trump. Hotărârea depindea de clarificările pe care le va primi din partea organizatorilor privind statutul României la această întâlnire, clarificări care se pare că au venit.

Prezent la Consiliul European, președintele Nicușor Dan a declarat că România, ca şi alte state europene, ar avea statut de observator în cadrul Consiliului de Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, context în care partenerii de peste ocean trebuie să lămurească rolul pe care îl pot juca observatorii, urmând ca o decizie de participare a României la Consiliul pentru Pace să fie luată ulterior.

„Pentru că există în momentul acesta, şi estimez că multe luni din momentul ăsta vor exista nepotriviri între Carta acestei organizaţii şi Carta Internaţională la care noi suntem parte, noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”, explică șeful statului.

„Consiliul pentru Pace” a fost lansat de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Inițiativa făcea inițial parte din planul american de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, însă ambițiile sale s-au extins ulterior la soluționarea conflictelor la nivel global.

Criticii susțin că amploarea acestui proiect îl transformă într-o structură rivală Organizației Națiunilor Unite, alimentând rezervele mai multor state față de participarea la Consiliu.

Și Italia a anunțat că va participa la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni,

Psihiatrul Diaconu-”O decizie rațională”

Psihiatrul Gabriel Diaconu a salutat decizia lui Nicușor Dan de a merge la Washington.

”Decizia președintelui Dan de a participa la prima întâlnire Board of Peace, la Washington, e rațională. Opțiunea de a fi observatori este judicioasă, având în vedere rolul nostru pregnant în privința asistenței umanitare acordată, în ultimii doi ani, de țara noastră în ce privește populația din Gaza. România a fost model de bune practici în privința operațiunilor MedEvac prin Mecanismul Civil de Protecție al Uniunii Europene, iar expertiza noastră a fost, și este folosită, în astfel de operațiuni. România a fost și rămâne model de bune practici cât privește asistența oferită refugiaților fugiți din calea războiului în Ucraina. Avem cea mai vastă frontieră cu Ucraina, iar operaționalizarea hub-ului logistic de la Suceava, după începutul invaziei Rusiei în Ucraina, a fost un pilon de stabilitate pentru statul vecin, și pentru populația lui. Gâlcevile politice, interferența rusească, istoricul nostru recent de derapaje ale democrației ne îngreunează mandatul, pentru că pe "harta mare" a lumii nu avem voie, acum, să riscăm să ajungem complet irelevanți. Sper ca președintele Dan și echipa lui să reprezinte România cu demnitate, și cu pragmatism. Sunt vremuri incredibil de grele, care re-definesc profund anii care vin”, a scris pe Facebook Gabriel Diaconu.