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Banca Transilvania lansează prima campanie de shopping dedicată exclusiv românilor din diaspora

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“Acasă e oriunde simți că se poate" – BT vine cu opt pachete de beneficii pentru sute de mii de clienți aflați în străinătate, disponibile online până pe 30 iunie.

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Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, aduce o premieră pe piața bancară locală: lansează o campanie de shopping exclusiv pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate. Ofertele sunt gândite să răspundă nevoilor reale ale diasporei – de la deschiderea unui cont 100% online, până la credite imobiliare pentru achiziția unei locuințe în țară și abonamente medicale cu discounturi semnificative sau pachete interesante pentru familii și festivalieri.

Campania se desfășoară în perioada 16–30 iunie 2026 și reprezintă o premieră absolută pe piața bancară din România: nicio altă bancă nu a dedicat până acum o campanie de shopping exclusiv segmentului de clienți din diaspora. BT are deja câteva sute de mii de clienți din afara țării care fac banking cu ea și se poziționează în mod explicit ca „banca lor de acasă".

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din țară și obiectivul ei este să fie și cea mai mare bancă pentru românii din afara țării. Se poziționează ca fiind “banca lor de acasă” și are câteva sute de mii de clienți BT din diaspora care fac banking cu aceasta.

Oferte diferite pentru nevoi diferite ale diasporei

Prima ofertă vizează deschiderea de cont: clienții din diaspora își pot crea un cont BT 100% online și gratuit, direct din aplicația BT Pay, și primesc 5% cashback – de până la 100 de euro – din plățile efectuate cu telefonul.

A doua ofertă se adresează celor care vor să investească în imobiliare acasă: BT elimină comisionul de analiză pentru creditul imobiliar destinat achiziției de locuințe în România. Creditul este disponibil cu dobândă fixă introductivă pe doi sau trei ani, ori cu dobândă variabilă, în lei sau în euro.

Tot prin BT Pay, clienții pot încheia o asigurare pentru locuința din România și primesc 15% cashback din valoarea poliței.

Parteneriat medical cu Regina Maria

Un element aparte al campaniei este parteneriatul cu Regina Maria. Accesând BT Pay, clienții din diaspora au la dispoziție șase abonamente medicale dedicate, adaptate sexului și vârstei, cu un discount de 40%. Abonamentele includ analize, consultații și investigații care pot fi efectuate la revenirea în România, plus acces permanent la telemedicină 24/7, terapie online și reduceri la servicii stomatologice – un pachet gândit și pentru perioadele în care românii din afara țării nu se află acasă.

Oferte cu beneficia la festivalurile verii

BT vine și cu o ofertă orientată spre cei care vor să sprijine financiar persoane dragi rămase în țară: clienții pot emite din BT Pay un card de posesor desemnat pentru o rudă sau un prieten și beneficiază de discount la abonamentele UNTOLD ONE.

Cei care își emit din BT Pay un card virtual în euro sau în dolari intră în tragerea la sorți pentru zece invitații duble la Nibiru, evenimentul de pe litoralul românesc.

Oferta pentru familiile plecate peste hotare

Campania include și o ofertă pentru familii: părinții din diaspora care le fac copiilor BT Pay Kiddo beneficiază de 10% cashback – de până la 50 de lei – din cumpărăturile efectuate de copil în perioada campaniei, cu condiția unui minim de 300 de lei cheltuiți. În plus, intră în tragerea la sorți pentru trei kituri surpriză în valoare de 400 de euro fiecare, care conțin câte un abonament dublu UNTOLD și gadgeturi la alegere.

În fine, cei care își fac din BT Pay unul dintre cardurile McLaren Gold în euro – virtual sau fizic – intră în tragerea la sorți pentru zece kituri cu materiale promoționale.

Toate ofertele sunt disponibile exclusiv online, prin aplicația BT Pay sau pe site-ul campaniei: https://campanie.bancatransilvania.ro/acasa-e-oriunde-simti-ca-se-poate/

Termenul limită de aplicare este 30 iunie 2026.

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