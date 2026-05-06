Video Studenții români din diaspora, ofertați cu burse de 1.000 de euro pentru oportunități profesionale la firme din țară

Asociația ”Cred în România” anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2026 a acceleratorului de carieră „România vrea să te cunoască”.

Proiectul este conceput ca o punte între tinerii români care studiază la universități din străinătate și oportunitățile profesionale din țară.

Programul se va desfășura în perioada 3 – 28 august 2026, fiind vorba de un maraton de mentorat și networking. Participanții vor petrece timp în interiorul unor companii care au construit în România, interacționând direct cu lideri și echipe de management pentru a înțelege dinamica pieței locale și oportunitățile de dezvoltare.

Pe lângă componenta educațională, asociația oferă fiecărui participant un sprijin financiar în valoare de 1.000 de euro.

Sunt invitați să aplice studenții români din diaspora care urmează programe de licență (minimum anul II) sau master în domenii economice și de business. Candidații nu trebuie să fi absolvit anterior o formă de învățământ superior în România.

Tinerii interesați pot aplica până la data de 12 iunie 2026 pe platforma dedicată: credinromania.ro/accelerator-de-cariera-2026/.

În ediția de acest an s-au alăturat parteneri din mai multe industrii care au construit afaceri de succes în România.

Fiecare dintre aceste companii își va deschide porțile participanților și va oferi o experiență de formare foarte diferită de un stagiu de practică clasic. De asemenea, o parte dintre aceștia oferă și oportunități de internship sau orientare în carieră participanților care s-au implicat în activitățile proiectului.

„România vrea să te cunoască este un demers de reconectare, prin care aducem mai aproape tinerii români din diaspora de mediul profesional din țară. Alături de partenerii noștri din mediul privat, le oferim, printr-un program unic, nu doar o bursă, ci o ușă deschisă către companii de top și către lideri care sunt gata să le devină mentori. Ne dorim ca acești tineri să descopere o Românie competitivă, în care își pot construi cariere la cel mai înalt nivel și, mai mult decât atât, să simtă că aici este acasă și că merită să se întoarcă”, a declarat Justin Anghel, președintele Asociației „Cred în România”.

Asociația „Cred în România” este o mișcare non-profit, non-politică și cultural-civică, formată din peste 30 de voluntari care promovează un mesaj echilibrat de optimism și încredere în societate.

S-a remarcat prin proiecte de anvergură precum „Catalizator”, competiția națională anuală de artă cu cele mai mari premii destinate tinerilor artiști români, și „România vrea să te cunoască” care reconectează tinerii din diaspora cu mediul profesional și cultural românesc prin stagii de practică și oportunități de carieră.