Un ritual religios ciudat, în care preotul trece peste copii în timp ce un cor intonează un imn religios, a stârnit indignare pe rețele sociale. Intenauții îi invinuiesc pe copiii care acceptă asta, dar și pe preoți și spun că ar fi un ritual păgân adoptat de unele biserici din mediul rural.

Imagini din timpul unui ritual bisericesc bizar, mai rar întâlnit, circulă pe rețelele sociale și stârnesc controverse. Pe platforma Reddit, internauții sunt revoltați și spun că acesta ar fi un ritual păgân adoptat, asemenea altora, de biserică.

În imagini se vede cum părinții își întind copiii, unii dintre ei mici, iar un preot pașește printre ei. Clipul a apărut inițial pe Til Tok și pare filmat într-o mănăstire plină-ochi, însă nu este clar unde anume. „Bovine ce își îndoctrinează și traumatizează copii” a scris autorul revoltat, care pare la rândul său certat cu gramatica.

„Nu are nici o treabă cu ritualul clasic”

„Interesant... Eu aș întreba Mitropolia ce ritual păgân execută popa? Treaba asta nu are nici o treabă cu ritualul clasic, o fi ceva local. Dar Marele Alb ar trebui să aibă o poziție împotriva ritualelor care nu au nici o treaba cu ortodoxismul. Dar cel mai probabil îl doare-n cot. Iar fanaticii ăștia religioși... Ce să le faci... Ăsta este rezultatul educației practicate de statul român în colaborare cu brațul neînarmat al societății, Biserica!”, a comentat cineva.

În continuare, mesajele și comentariile au curs în valuri. Cei mai mulți s-au arătat indignați de ceea ce au văzut.

„Cultele creștine «mainstream» au combinat de multe ori ritualuri păgâne cu doctrina creștină pentru a câștiga enoriași. Nu e de azi, de ieri, dacă vrei să intri în detalii caută ce a făcut «Gregory of Tours» (din păcate am citit în engleză). Practic, oamenii câmpului voiau ritualuri asemănătoare cu cele păgâne în care se rugau pentru fertilitate, atât agricultura la cat și legată de copii. Edit: mă refer la cartea aceasta https://www.enbook.ro/the-rise-of-western-christendom-triumph-and-diversity-a-d-200-1000. Edit 2: De fapt, am amestecat două persoane (ca la Marx și Engles cine a prins). Era Martin de Tours și Grigorie cel Mare (papa)”, l-a completat altul.

„Întrebarea nu este de ce fac părinții asta, ci de ce fac preoții asa ceva”, a comentat altul.

Un internaut a explicat și ce se întâmplă acolo. „Mi-ai activat o amintire de care uitasem complet. Aparent am fost și eu în locul acelor copii acum mai bine de 25 de ani”, a scris el, după care, întrebat despre ce e vorba, a detaliat: „Am participat și eu la ritual când eram copil, la sate se practică. Nu mai țin minte pentru ce trebuie «să te calce» popa, sănătate, vindecare de boli. Bunicii au o poveste legată de unchiul meu autist, care nu voia să mănânce nimic în afară de lapte când era copil deși avea vreo 6 ani, iar după ce a fost «călcat» de popă și i s-au făcut diverse alte ritualuri de a scoate demonii din el, a început să mănânce.”

„Literalmente îi calcă în picioare, iar părinții îl adulează”

„Literalmente îi calcă în picioare, iar părinții îl adulează”, a comentat un alt membru al Reddit.

„Mă ducea și pe mine mama când eram mic. Se numește «sfintele daruri» și are legătură cu sănătatea, vindecare de boli etc. din ce îmi aduc aminte”, a scris altul.

„Știu că în timp ce trece pe acolo preotul, el recită chestii de genul «în memoria eroilor revoluției din 1989 și a celor care au luptat în războiul de independența 1877-1878 etc.» Probabil copiii îi «reprezintă» cumva pe cei decedați care au luptat pentru credință”, a completat altcineva.

„Adevărul este că Biserica Ortodoxă este unul dintre principalii factori care țin societatea românească la acest nivel de înapoiere mentală aliniat cu Evul Mediu. După cum am mai spus și în alte postări de pe Reddit România, Biserica Ortodoxă a rămas practic la exact aceeași ideologie de la începutul existenței sale, neimplementand nici un fel de reforme majore pe parcurs. Recent am citit o carte care se numește 'Clash of Civilizations' (n.r.- Ciconirea civilizațiilor) de Samuel P. Huntington. Această carte descrie destul de obiectiv și precis în ce fel și în ce măsură religia a influențat cultura și mentalul colectiv al societății. Deasemenea, autorul descrie țările ortodoxe că fiind parte a unei civilizații diferite de cea vestică datorită diferențelor culturale semnificative. De exemplu, Biserica Româno-Catolică și cea Protestantă au implementat câteva reforme majore pe parcursul existenței lor care au avut scopul de a alinia biserica cu modernismul și știință, renunțând la anumite dogme/ practici care au ajuns să fie considerate inacceptabile pentru acele vremuri. Îmi cer scuze pentru eventual greșeli gramaticale/ de exprimare, dar eu nu mai locuiesc în România din perioada copilăriei și nici nu prea folosesc limba română în viață de zi cu zi”, a spus alt internaut.

„Păi dacă nu mai locuiești în România din perioada copilăriei, practic te-ai deconectat de populația din țară, cum poți să zici că știi care sunt principalii factori de înapoiere? Eu stau în România. Am văzut pe pielea mea evoluția societății românești. Am lucrat direct cu toate păturile sociale. Mă crezi dacă îți zic că majoritatea românilor sunt doar tradiționaliști/superstițioși și nu religioși? Mă crezi că orele de religie de la școală sunt doar niste locuri de muncă pentru profesori de religie, copiii făcând și crezând în ce vor? Mă crezi că oamenii trăiesc foarte bine împreună fără să fie cununați la biserică? Cuplurile tinere sunt îndrumate și mituite de părinți să se cunune, "ca să le meargă bine" - superstiție.

România are un decalaj economic din cauza locației, imperiilor cu care s-a învecinat, regimurilor politice etc. Aici e mai mult de discutat. Dar gândește așa: Aceeași religie o au și cei din Milano, și cei din Sicilia, de ce diferă din punct de vedere cultural? America de Sud este ortodoxă?. Biserica Ortodoxă Română este parte a culturii românești, ea reflectă anumite elemente culturale, nu este cea care generează cultura”, a scris cineva.

„Asta e România reală”

„Vai de steaua lor... sunt 2.5 miliarde de creștini pe planetă, dar pot să jur că majoritatea nu sunt în halul de îndoctrinare și înapoiere mintală ca românii. Că dacă ar fi, cred că s-ar fi ales de mult praful de civilizație, știință, tehnologie, de absolut tot pe planetă asta. Când îi văd pe copilașii de 13 ani cum se mândresc cu faptul că România este cea mai religioasă țară din lume, nu știu ce vorbesc. Ce se vede în videoclipul postat este doar unul dintre efectele nocive ale nivelului de religiozitate extrem ridicat al românilor”, a fost altă opinie. „Toată religia creștinopată e o boală, de la Vaticanul care protejează pedofilii din cler până la patriarhul rus care susține războiul și pe psihopatul de Putin”, a intervenit cineva mai vehement.

Au existat și derapaje din partea unora care detestă visceral tot ceea ce ține de preoțime și de biserică. Cineva a încercat să justifice tratamentul la care au fost supuși preoții odată cu venirea comunismului, când sute, dacă nu mii se clerici au fost uciși în închisorile staliniste în chinuri înfiorătoare. „Adevărul e că unii popi cu siguranță au meritat bătăile torționarilor comuniști”, a fost o reacție și mai dură.

„Frate … nu știm și nu avem informații suplimentare și suficiente ca să ne putem imagina ce s-a întâmplat”, l-a temperat altul.

„Asta e România reală. Nu aia din bula unora unde văd numai evoluție, corporație și 3 statistici pe ig”, a comentat cineva.

„Nu pot fi trași la răspundere pentru lăsarea minorului în pericol? Ce fel de biserică se ocupă cu așa ceva?”, a întrebat alt internaut.

Alții s-au întrebat dacă imaginile sunt într-adevăr din România și nu din alte țări ortoxe vecine. „Eu cred că este din România. Dacă vă uitați în dreapta, la altar, pare a fi o icoană cu figura lui Ștefan cel Mare. Nu cred că rușii ar avea icoană cu Ștefan cel Mare. Ar putea fi și din Moldova, dar nu ar fi mare diferență”, a observat un internaut.

Ritual desființat de unii preoți

Ritualul respectiv este asociat cu anumite tradiții religioase vechi, despre care se crede că ar aduce protecție sau binecuvântare. De fapt, aceste practici sunt rar întâlnite în prezent. Iar dacă totuși astfel de practici se mai întâlnesc în România, este vorba despre cazuri izolate, în biserici și mănăstiri din mediul rural. Nu în ultimul rând, preoții și profesorii de religie susțin că practicile de acest fel nu au nicio valoare sacramentală și nu sunt adoptate la nivelul Bisericii Ortodoxe Române.

„O altă practică neautentică din timpul Vohodului Mare al Sfintei Liturghii, alături de cea a atingerii capului credincioşilor cu potirul, este întinderea credincioşilor pe pardoseala Bisericii pentru ca preotul să poată trece cu Cinstitele Daruri peste ei, în vederea tămăduirii de bolile sufleteşti şi trupeşti. În alte cazuri întâlnim diferite obiecte (eşarfe, nu este batiste, fulare, căciuli, poşete, portmonee, haine etc.), puse special pentru ca preotul să treacă în acest moment peste ele. Acestor practici le lipseşte întru totul orice valoare sacramentală. Vohodul acesta al Sfintei Liturghii este rânduit pentru mutarea Cinstitelor Daruri de la Proscomidiar pe Sfânta Masă, pentru a fi prefăcute în Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, rostul lui nefiind unul harismatic, pentru tămăduirea bolilor noastre. Pentru tămăduirea bolilor sufleteşti şi trupeşti, Biserica are rânduite Sfinte Taine speciale şi ierurgii, aşezate în cartea de slujbă numită Molitfelnic. Aşadar, practicile acestea, nefiind menţionate în Liturghier, trec şi ele în rândul inovaţiilor liturgice. Astfel de practici nu se pot justifica nici teologic, întrucât trecerea preotului cu Cinstitele Daruri peste trupurile credincioşilor nu are nicio valoare sacramentală, cu atât mai mult cu cât acestea nu sunt nici măcar prefăcute deocamdată în Trupul şi Sângele Domnului, fiind numai într-un urcuş spre această Prefacere”, a spus în trecut conferențiarul Lucian Farcaşiu, de la Facultatea de Teologie din Arad.