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Riscul de cancer a crescut la 1 din 2 oameni pentru o generație, dar medicii au și vești bune

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Deși tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu cancer, tot mai puține își pierd viața din cauza bolii. În Statele Unite, incidența a crescut de la aproximativ 400 de cazuri la 100.000 de locuitori în 1975 la 456 în 2023, chiar dacă, după 2014, ritmul de creștere s-a stabilizat. În schimb, numărul deceselor a scăzut de la 201 la 142 la 100.000 de locuitori între 1999 și 2023, potrivit oncologului Mikkael Sekeres, șeful Diviziei de Hematologie de la Sylvester Comprehensive Cancer Center din Miami, citat de The Washington Post.

Cancerul pare mai răspândit ca niciodată. Explicația medicilor schimbă perspectiva
Cancerul pare mai răspândit ca niciodată Sursă foto: Shutterstock

„Deși mai mulți oameni sunt diagnosticați cu cancer astăzi decât în urmă cu 50 de ani - fie din cauza unei creșteri reale a numărului de cazuri, a unei depistări mai bune sau a schimbării definiției unor forme de cancer - vestea bună este că tot mai puțini mor din cauza bolii”, explică Mikkael Sekeres.

Ce este, de fapt, cancerul

Cancerul apare atunci când unele celule din organism încep să se înmulțească necontrolat. La baza acestui proces stau modificări ale ADN-ului, care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă sau pot fi favorizate de factori precum fumatul, radiațiile ultraviolete, anumite infecții ori mutații genetice moștenite.

Unele tipuri de cancer sunt asociate și cu infecții precum HPV, virusurile hepatitice B și C sau bacteria Helicobacter pylori, iar consumul de alcool și expunerea excesivă la soare rămân factori de risc bine cunoscuți.

Odată apărute, celulele canceroase continuă să se înmulțească și găsesc modalități de a evita mecanismele prin care organismul încearcă să le distrugă.

De ce a crescut numărul cazurilor

Unul dintre motive este simplu: oamenii trăiesc mai mult. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, celulele se divid de mai multe ori, iar riscul apariției unor modificări care pot duce la cancer crește.

În același timp, o parte din creșterea numărului de diagnostice se explică prin schimbarea criteriilor de clasificare și prin metodele mai performante de depistare. De exemplu, sindromul mielodisplazic a fost încadrat oficial ca formă de cancer în Statele Unite în urmă cu aproximativ 25 de ani, ceea ce a adăugat dintr-odată aproximativ 20.000 de cazuri în statisticile anuale. În plus, investigațiile și programele de screening identifică astăzi forme de boală care, în trecut, ar fi rămas nedescoperite. Totuși, evoluția nu este aceeași pentru toate tipurile de cancer: de exemplu, cancerul colorectal este în creștere la persoanele sub 50 de ani, dar în scădere la cele peste această vârstă.

Și tratamentele au evoluat considerabil. În Statele Unite trăiesc astăzi peste 18 milioane de persoane diagnosticate cu cancer, iar estimările arată că numărul lor ar putea ajunge la 26 de milioane până în 2040. Pe lângă chimioterapie, medicii folosesc terapii țintite și imunoterapia, care au îmbunătățit semnificativ șansele de supraviețuire.

„Astăzi avem mai multe motive de speranță decât în trecut, pentru că boala este depistată mai devreme, tratată mai eficient sau transformată într-o afecțiune cronică, și nu într-una care pune viața în pericol”, susține Mikkael Sekeres.

Ce spun datele din Marea Britanie

O analiză realizată de Cancer Research UK arată că aproximativ una din două persoane va fi diagnosticată cu cancer de-a lungul vieții. Estimarea anterioară, de unu din trei, nu s-a schimbat pentru că boala ar fi devenit brusc mult mai frecventă, ci și pentru că cercetătorii folosesc astăzi metode de calcul mai precise, bazate pe evoluția reală a fiecărei generații.

Rezultatele arată că riscul de-a lungul vieții era de aproximativ unu din trei pentru britanicii născuți în 1930 și a ajuns la unu din doi pentru cei născuți în 1960, nivel la care este probabil să rămână și pentru generațiile următoare.

Cea mai mare parte a acestei creșteri este explicată de faptul că oamenii trăiesc mai mult, iar peste trei sferturi dintre persoanele diagnosticate au peste 60 de ani. Restul ține de schimbările stilului de viață. Obezitatea crește riscul pentru 13 tipuri de cancer, iar consumul de alcool și expunerea excesivă la soare contribuie, la rândul lor, la apariția unor forme ale bolii.

Nu toate tendințele merg însă în aceeași direcție. Pe măsură ce tot mai puțini oameni fumează, cazurile de cancer pulmonar au început să scadă. În același timp, programele de screening și vaccinarea împotriva HPV contribuie la depistarea mai rapidă și la reducerea unor tipuri de cancer.

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