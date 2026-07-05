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Nu toate arsurile solare sunt la fel. Unele pot dubla riscul de cancer

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Arsurile solare sunt frecvente vara, iar dermatologii avertizează că expunerea îndelungată la ultraviolete poate duce chiar la apariția cancerului de piele, indiferent de vârstă.

Arsurile solare provocacă mai multe tipuri de cancer
Arsuri solare FOTO: Shutterstock

Este nevoie doar de câteva minute pentru a suferi o arsură solară gravă, care îți poate schimba viața.

Arsurile solare cresc riscul de a dezvolta un tip de cancer de piele mortal, cunoscut sub numele de melanom, care ucide peste 9.000 de americani în fiecare an, conform datelor federale, potrivit health.yahoo.

Doar cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de gravitate, pot dubla acest risc, potrivit Fundației pentru Cancerul de Piele. Acest lucru se datorează faptului că razele ultraviolete ale soarelui afectează celulele pielii, provocând mutații ale ADN-ului care duc la apariția cancerului.

Fiecare arsură solară intensă contribuie la deteriorarea ADN-ului pielii pe parcursul vieții”, a declarat recent pentru The New York Post dr. Michelle Henry, de la Skin & Aesthetic Surgery din New York.

„Nu avem un prag exact la care cercetătorii să poată spune: «Această singură arsură a schimbat totul», dar știm că riscul crește atât odată cu gravitatea, cât și cu numărul de arsuri.”

Însă nu doar numărul arsurilor solare contează pentru riscul pe care îl prezinți. Vârsta persoanei și gravitatea arsurilor sunt, de asemenea, factori importanți.

Majoritatea arsurilor solare sunt de gradul I și afectează stratul exterior al pielii.

Însă și arsurile grave de gradul II sunt destul de frecvente. Aceste arsuri afectează stratul mijlociu al pielii și pot duce la apariția bășicilor și la o vizită la spital, potrivit Cleveland Clinic.

Apariția bășicilor sau arsurile solare severe din copilărie sunt asociate cu dezvoltarea, mai târziu în viață, a celei de-a doua forme ca frecvență de cancer de piele, cunoscută sub numele de carcinom cu celule scuamoase. Decesele cauzate de carcinomul cu celule scuamoase sunt rare, dar se numără totuși cu miile, potrivit Societății Americane de Cancer.

Conform Asociației Academiei Americane de Dermatologie, suferirea a cinci sau mai multe arsuri solare care provoacă vezicule între vârsta de 15 și 20 de ani crește, de asemenea, riscul de melanom cu 80%.

Exfolierea apare doar în cazul arsurilor solare de gradul I și II, pe măsură ce organismul încearcă să elimine celulele cutanate deteriorate.

Foarte rar, o persoană poate suferi o arsură solară de gradul III. Aceste arsuri afectează toate straturile pielii și pot distruge terminațiile nervoase. Ele pot avea un aspect alb și carbonizat și necesită tratament de urgență.

Peste 88 de milioane de adulți din SUA suferă de arsuri solare în fiecare an, dintre care aproape 19 milioane au avut patru sau mai multe arsuri solare, conform unui sondaj național din 2024.

Deși nu există tehnici consacrate pentru a reduce leziunile cancerigene după o arsură solară, experții afirmă că măsurile preventive sunt esențiale pentru a se asigura că oamenii nu își sporesc riscul.

Prima măsură constă pur și simplu în a vă acoperi, purtând o cămașă cu mâneci lungi și pantaloni, o pălărie cu boruri largi sau ochelari de soare cu protecție UV.

A doua măsură este să vă asigurați că ați aplicat generos loțiune de protecție solară și că ați întins-o bine pe toate zonele expuse, aplicând-o cu cel puțin 30 de minute înainte de a ieși afară și reaplicând-o la fiecare două ore.

„Veți începe să observați când pielea dumneavoastră nu mai are protecția de care are nevoie”, a declarat pentru Clinic dr. Amanda Valdes, specialistă în medicină de familie. „Cheia este să acționați în consecință. Nu ignorați semnele.”

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