Rezultatele tragerii Loto de joi, 23 octombrie. Report uriaș la Loto 6/49, peste 8,3 milioane de euro în joc

Joi, 23 octombrie 2025, au avut loc noi trageri Loto. Loteria Română a anunțat rezultatele extragerilor, precum și valoarea reporturilor la fiecare categorie. La tragerile de duminică, 19 octombrie, au fost acordate 38.947 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Rezultatele Loto din 23 octombrie 2025

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Noroc: 1 6 1 1 9 5 3

Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4

Super Noroc: 0 3 6 7 0 7

Reporturi uriașe puse în joc

Loto 6/49 – categoria I: peste 42,47 milioane lei (peste 8,34 milioane euro)

Noroc – report cumulat: peste 3,58 milioane lei (peste 704.700 euro)

Joker – categoria I: peste 35,99 milioane lei (peste 7,07 milioane euro)

Joker – categoria III: peste 102.000 lei

Noroc Plus – categoria I: peste 111.300 lei

Loto 5/40 – categoria a II-a: peste 56.000 lei

Super Noroc: report de peste 49.260 lei

Premii câștigate în 23 octombrie

Un bilet jucat la o agenție din Galați i-a adus unui norocos premiul de categoria I în valoare de 780.639,80 lei, la Loto 5/40. La Joker, au fost două premii categoria a II-a: 745.501,64 lei fiecare, fiind bilete jucate în Iași și Timișoara.

Când s-a câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Ultimul câștig de categoria I la Loto 6/49 a avut loc pe 11 mai 2025, iar premiul a fost de 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro.

Anterior, pe 30 martie 2025, un timișorean a câștigat 6,3 milioane de euro la aceeași categorie. După impozitare, acesta a rămas cu 3,8 milioane de euro.