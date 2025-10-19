Trageri loto duminică, 19 octombrie. Report de 8,06 milioane de euro la 6/49

Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei şi 25.000 de lei.

Rezultatele tragerilor din 19 octombrie:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Rezultatele complete ale extragerilor din 16 octombrie 2025 vor fi disponibile după încheierea tragerilor, în jurul orei 18.30.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 41,05 milioane de lei (8,06 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 3,42 milioane de lei (673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de 35,46 milioane de lei (6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, de 1,38 milioane de lei (272.900 de euro).

La Noroc Plus, este în joc la categoria I un report în valoare de 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de 643.400 de lei (126.400 de euro),

La Super Noroc reportul cumulat depăşeşte 36.800 de lei.

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câştiguri în valoare totală de 2,09 milioane de lei. La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lugoj.