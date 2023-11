Motivul pentru care un bărbat, câștigător a 1,35 de miliarde de dolari la loto, o dă în judecată pe partenera sa

Un american din statul Maine, care a câștigat la începutul anului 1,35 de miliarde de dolari la loteria Mega Millions, a început un proces împotriva mamei fiicei sale pentru că aceasta ar fi încălcat un acord de confidențialitate și a spus familiei bărbatului despre câștigul de la loterie.

Bărbatul, care a rămas neidentificat, „a suferit un prejudiciu ireparabil” din cauza dezvăluirilor, potrivit documentelor judiciare.

Americanul a achiziționat biletul câștigător pe 13 ianuarie și a ales să primească premiul, în valoare de 723,5 milioane de dolari, adică aproape 500 de milioane de dolari după impozitare, în numerar, într-o plată unică, potrivit publicației People.

Femeia, alături de care bărbatul misterios are o fiică, a semnat un document în care se angaja să păstreze secretul câștigului la loterie până în 2032, când fiica lor va împlini 18 ani. Potrivit unui proces federal depus sub anonimat și citat de The Daily Beast, câștigătorul celui de-al patrulea cel mai mare câștig la loterie din istoria Statelor Unite cere o sumă de șase cifre de la mama copilului său după ce aceasta a încălcat acordul de confidențialitate, informându-i pe părinții bărbatului despre noul statut de miliardar al acestuia.

Femeia, menționată ca „Sarah Smith” în documentele judiciare, a dezvăluit secretul în timpul "unei sau a mai multor comunicări telefonice" cu tatăl și cu mama vitregă a bărbatului, în septembrie. Aceasta ar fi discutat și cu sora bărbatului despre câștigul neașteptat, potrvit Daily News.

Conversațiile ei au fost o încălcare directă a acordului în care i se cerea să păstreze secretul câștigului la loto până la 1 iunie 2032.

Câștigătorul Mega Millions a cerut ca partenera sa să plătească o amendă de șase cifre ca urmare a acestui fapt, dar și să menționeze numele celor care au aflat secretul.

Potrivit New York Post, valoarea daunelor va fi decisă de tribunal, "într-o sumă care va fi stabilită în timpul procesului, dar nu mai puțin de 100.000 de dolari pentru fiecare dezvăluire neautorizată".

Bărbatul susține că dezvăluirile „au provocat un prejudiciu ireparabil pentru care nu există o cale de atac adecvată în justiție", după cum arată documentele din procesul federal. Avocatul bărbatului nu a oferit detalii suplimentare despre acest caz.