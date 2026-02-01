Un pensionar de 80 de ani din Marea Britanie a construit un imperiu al drogurilor cu bani câștigați la Loto

Un britanic în vârstă de 80 de ani a pus bazele uneia dintre cele mai ample rețele de trafic de droguri descoperite în nordul Angliei, folosind banii obținuți în urma unui câștig major la Loterie. Potrivit publicației The Times, John Eric Spiby, care locuia în suburbiile orașului Manchester, a câștigat aproximativ 2,8 milioane de euro la loto în anul 2010, fonduri pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a finanța o vastă operațiune ilegală.

Între anii 2020 și 2022, Spiby și complicii săi au „inundat” piața locală cu milioane de tablete de etizolam, un sedativ puternic, vândut ilegal drept diazepam. Anchetatorii britanici estimează că activitatea grupării a generat un imperiu al drogurilor evaluat la aproximativ 333 de milioane de euro.

Condamnare dură pentru pensionar și complicii săi

Adus în fața instanței, John Eric Spiby a negat orice implicare în activități infracționale. Cu toate acestea, el a fost găsit vinovat de producere și furnizare de droguri, deținere ilegală de arme de foc și muniție, precum și de obstrucționarea justiției. Tribunalul l-a condamnat la o pedeapsă totală de 16 ani și 6 luni de închisoare.

În același dosar au mai fost condamnați fiul său, John Colin Spiby, în vârstă de 37 de ani, Lee Drury (45 de ani) și Callum Dorian (35 de ani). Potrivit anchetatorilor, Spiby Jr. coordona operațiunile zilnice ale rețelei, în timp ce tatăl său oferea indicații și finanțare.

Inițial, drogurile erau fabricate în grajdurile fermei deținute de Spiby, însă, pe măsură ce afacerea a crescut, gruparea a deschis un al doilea laborator clandestin într-o zonă industrială din Salford.

Ancheta, declanșată după interceptarea unui transport uriaș

Poliția a reușit să destrame rețeaua după ce a reținut un complice prins în posesia a aproximativ două milioane de tablete. Probele decisive au fost obținute pe 2 aprilie 2022, când forțele de ordine au interceptat un transport masiv de droguri care urma să fie livrat la un hotel din Manchester.

În urma procesului, Lee Drury a fost condamnat la 9 ani și 9 luni de închisoare, Callum Dorian la 9 ani, iar John Colin Spiby a primit aceeași pedeapsă ca și tatăl său: 16 ani și 6 luni de detenție.