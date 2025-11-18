Un cuplu din New Jersey a câștigat de două ori la loterie în doar șase luni, având șanse de 1 la 2 trilioane

Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a avut parte de un noroc ieșit din comun: a câștigat de două ori la loterie într-un interval de doar șase luni, relatează Bild.

Prima dată, cei doi au câștigat un milion de dolari (aproximativ 860.000 de euro) cu un bilet „scratch-off”. La scurt timp, norocul le-a surâs din nou — cu un alt bilet similar au obținut încă trei milioane de dolari (circa 2,6 milioane de euro). În total, cuplul a strâns nu mai puțin de patru milioane de dolari (aproximativ 3,5 milioane de euro).

Probabilitate incredibilă de câștig

Reprezentanții companiei de loterie au declarat că șansele ca un astfel de dublu câștig să se întâmple într-un interval atât de scurt sunt infime: aproximativ 1 la 2 trilioane. Ca termen de comparație, este de un milion de ori mai puțin probabil decât să fii lovit de un meteorit.

Cuplul are deja doi copii mici, de 5 ani, respectiv 11 luni, iar al treilea este pe drum. După primul câștig, obținut în luna aprilie, au organizat o petrecere mare pentru a sărbători. Soția a glumit ulterior, mângâindu-și burtica de gravidă, spunând că „poate s-au bucurat puțin prea mult”.

Tatăl a mărturisit că loteria a devenit un mic ritual de familie: „Cu copiii, nu prea avem timp să ieșim la petreceri sau să ne distrăm. Așa că, la începutul fiecărei luni, cumpărăm câteva bilete răzuibile, iar când cei mici dorm, ne jucăm și le răzuim. Facem un mic concurs între noi – cine câștigă mai mult. Cel puțin așa acoperim costurile.”