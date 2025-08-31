Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto de duminică, 31 august

Loteria Română organizează duminică, 31 august 2025, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 28 august, a acordat peste 18.100 de câștiguri, care au totalizat peste 1,51 milioane de lei.

Numerele câștigătoare ale extragerii de duminică, 31 august, vor fi publicate după ora 18.30.

Numerele câștigătoare la Joker:

Numerele câștigătoare la Noroc Plus:

Numerele câștigătoare la Loto 5/40:

Numerele câștigătoare la Super Noroc:

Numerele câștigătoare la Noroc:

Numerele câștigătoare la Loto 6/49:

Reporturi consistente

La jocul Loto 6/49, la categoria I, reportul are o în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro), potrivit Loteriei Române.

La Noroc, reportul cumulat are o valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

Joker își tentează jucătorii cu un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro) la categoria I. Pentru categoria a II-a, reportul are o valoare de peste 224.100 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro).

Super Noroc are, la categoria I, un report în valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

Joi, la tragerea Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 53.442,46 de lei fiecare. Biletele norocoase a fost jucate la agenții din Galați și Bragadiru și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe joaca.loto.ro.