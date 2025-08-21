search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trageri Loto 21 august 2025. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc

0
0
Publicat:

Joi, 21 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul cumulat la jocul Loto 6/49 depăşeşte 4,47 milioane de euro, în timp ce valoare premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române. 

Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30. FOTO: Arhivă
Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30. FOTO: Arhivă

La Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

La jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Numerele loto câştigătoare:

Numere câștigătoare la Joker: 

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 

Numere câștigătoare la Super Noroc: 

Numere câștigătoare la Noroc:

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 

Duminică, 17 august, la extragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei, biletul norocos fiind jucat pe joaca.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Iaşi, în timp ce la Noroc Plus s-au câştigat la categoria I 1.439.819,36 de lei, bilet completat în aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

La Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bârlad.  

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”
gandul.ro
image
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
mediafax.ro
image
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
observatornews.ro
image
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Prioritate pe un drum național din România conform Codului Rutier. Regulile de circulație în intersecție nedirijată
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat. Cunoscuta influenceriță a vorbit despre motivul din spatele acestei decizii: „Încă ne iubim”
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Începe sau nu școala? Ministrul Educației, întrebat dacă elevii vor începe cursurile la timp: Foarte greu să vă spun
mediaflux.ro
image
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Cel mai antipatic membru al familiei regale britanice! După ce a făcut Palatul de rușine, a mai și jignit-o pe Kate

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
7 motive pentru care simți brusc poftă de castraveți murați