Trageri Loto 21 august 2025. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc

Joi, 21 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul cumulat la jocul Loto 6/49 depăşeşte 4,47 milioane de euro, în timp ce valoare premiilor la Joker este de peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române.

La Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

La jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Numerele loto câştigătoare:

Numere câștigătoare la Joker:

Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Numere câștigătoare la Super Noroc:

Numere câștigătoare la Noroc:

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Duminică, 17 august, la extragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei, biletul norocos fiind jucat pe joaca.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Iaşi, în timp ce la Noroc Plus s-au câştigat la categoria I 1.439.819,36 de lei, bilet completat în aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

La Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bârlad.