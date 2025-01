Report de peste 2 milioane de euro la Loto 6/49. Când vor avea loc următoarele extrageri

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc joi, 30 ianuarie, după ce la tragerile loto de duminică, 26 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 26.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,94 milioane de lei.

"La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,33 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 12,06 milioane de lei (peste 2,42 milioane de euro)", a transmis Loteria Română.

De asemenea, la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,68 milioane de lei (peste 1,94 milioane de euro), iar la categoria a III-a este în joc un report în valoare de peste 61.300 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 35.100 de lei.

"La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 124.300 de lei (aproximativ 25.000 de euro) , iar la categoria a II-a este in joc un report în valoare de peste 35.700 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 46.100 de lei", a mai transmis Loteria.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a in valoare de 53.588,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 110.529,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.