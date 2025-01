Prețul unui apartament de lux în plin centrul Capitalei șochează. „E din diamante?” vs. „La bucătărie trebuie să stai în genunchi să gătești”

Prețurile proprietăților imobiliarele din marile orașe, mai ales București și Cluj, sunt tot mai greu accesibile oamenilor, dar chiar și așa cresc de la o lună la alta.

Există însă și locuințe care, potrivit unora își justifică și ultimul euro plătit, chiar dacă de regulă se exagerează enorm. Pe de altă parte, în cele mak multe cazuri, prețurile sunt uriașe, însă acest lucru nu-i oprește pe proprietari și pe imobiliari să ceară tot mai mulți bani, de la o lună la alta.

Cazul unui apartament de lux situat în centrul Bucureștiului, scos recent la vânzare, i-a împărțit pe bucureșteni. Dacă unii consideră prețul perfectul justificat, alții susțin că o jumătate de milion de euro este prea mult, chiar dacă locuința e situată într-o zonă excelentă și are nu mai puțin de 7 camere.

„Piața Universității, Batiștei. Vând apartament 7 camere la etajul 1 într-o vila retrasă față de bulevardul principal. Vila este amplasată în proximitatea Hotelului Intercontinental, actual Grand Hotel, Hotel Lido, Piața Romană. Apartamentul are 4 camere la etajul 1, plus 3 camere cu bucătărie la mansarda compartimentată. Apartamentul cu mansardă. Se vinde mobilat și utilat complet exact ca în fotografii. Apartamentul dispune de terasă cu trepte închisă, curte 100 de mp pavată cu dale, foișor cu masă cu scaune, un grătar metalic, cișmea cu apă curentă, o umbrela electrică pe telecomandă care are rol de protecție soare sau ploaie, gard metalic cu porți duble înfundat cu material netransparent, plante decorative întinse pe gard. Apartamentul mai dispune de un loc de parcare în curte plus o boxa la demisol. Apartamentul a fost renovat de două ori în ultimii 5 ani și nu s-a locuit în el niciodată. Mobilă nouă din lemn masiv, electrocasnice noi, aparat de aer condiționat mobil cât și fix. Apartamentul se vinde la preț de 490.000 de euro negociabil”, se precizează în anunțul apărut pe un grup de Facebook unde bucureștenii care au apartamente scoase la vânzarea își postează anunțurile.

„E construită din diamante?”

A fost ca un semnal pentru internauți, iar anunțul i-a împărțit rapid. În timp ce unii s-au arătat uimiți de preț, alții l-au găsit perfect normal, dată fiind zona și suprafața.

„Juma de milion cu tot cu acte? Suntem într-o capitală cu cutremure nu la Paris pe bd Haussmann sau pe Champs Elisée”, a scris altul. „Pe Champs Elisée aṣa ceva costă 2 milioane de euro. Pentru România (chiar ṣi pentru Bucureṣti) e enorm!”, a intervenit altcineva.

„Ați uitat un 0, dar nu e timpul pierdut, mai aveți timp să vă interesați de prețurile reale. Un apartament de 2-3 camere prin arondismentul 7 era 8 milioane de euro acum 5 ani. Pe Champs Elisée e vreo 20 de milioane”, l-a corectat alt internaut. Altcineva a explicat că proprietarul poate cere oricât. „Proprietarul cere, prost acela care cumpăra.” „O hardughie fără valoare”, a adăugat altul.

N-au lipsit însă nici ironiile. „La bucătărie trebuie să stai în genunchi să gătești”, a scris cineva. „La jumătate de milion nu cred ca îți mai trebuie bucătărie. Și dacă dai jumătate de milion îți dai seama că aia nu sunt ultimi tăi bani și mai ai câteva milioane, îți permiți să mănânci în oraș”, a comentat altul. „Ce kitsch penibil, tipic parveniților”, a scris altcineva.

„Băile sunt de renovat complet, îmi place stilul vechi, dar aici ați făcut o casă de romi, asta îmi dă impresia, prost gust! La 490.000 îmi iau ceva deja renovat! Nu aveți aer condiționat (am văzut unul mobil) deși la mansardă vara aveți sigur nevoie, țevile sunt peste tot făcute fără cap. Băile sunt făcute acum 20 de ani, arată execrabil. Totul este de modificat. Aveți 120 mp maxim, nu se poate mânca la masă din așa inventata bucătărie. Casa pare 1920-1930 după scara interioară. Sunteți nebuni cu prețul acesta?”, a mai adăugat cineva.

„Este construită din diamante de cereți așa un preț dement?”, a fost altă replică tăioasă.

Au fost însă și voci care au lăudat apartamentul. „Extrem de frumos! Contrar celor care comentează, prețul reflectă și zona și bunul gust. Dacă aș avea banii și dacă as vrea să mă mut în București, l-aș lua. Succes la vânzare!”, a spus cineva.

„În Cluj ar fi costat minim 2,5 mil euro”

Altul a remarcat că față de apartamentele similare care se vând în Cluj, prețul este unul de chilipir. „În Cluj ar fi costat minim 2,5 mil euro”, a punctat alt internaut. „Este foarte frumos, totul cu gust și de bună calitate, plus super zonă!”

„Lumea comentează că este scump. Ei dacă ar fi avut propietatea asta o puneau la vânzare cu un milion. Un preț corect și cinstit. Exista case tip vile în jurul Bucureștiului, de exemplu în comuna Berceni cu 150.000 de euro, care să îmi fie cu iertare nu este în centrul capitalei. În fine, apartamentul acesta se va vinde fără probleme în următoarele zile”, a fost altă opinie.

„Absolut superb mobilierul și stilul vechi! Sunt fascinată de frumusețea mobilei, tot decorul parcă spune o poveste de demult! Mult succes la vânzare!” și „Ce bijuterie! Este excelent poziționată, mare, chiar merită banii pentru cine are să cumpere. Având în vedere cât a ajuns un apartament la marginea orașului, cu siguranță aceasta casă merită!”, au fost alte mesaje pozitive.