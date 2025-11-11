„Jaful secolului“, propunerea României la Oscar, cucerește Italia: premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de la Roma

Filmul românesc „Jaful secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a fost desemnat cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Roma. Producția, care reprezintă România la Oscar 2026, a impresionat juriul prin realismul lucid și interpretarea profundă a Anamariei Vartolomei.

Juriul a motivat acordarea premiului pentru „capacitatea filmului de a combina rigoarea formală şi profunzimea umană”. De asemenea, specialiștii au subliniat că este „o operă scrisă, filmată şi interpretată cu reţinere şi precizie, capabilă să redea cu sensibilitate şi profunzime condiţia celor care emigrează dintr-o societate săracă. Regizoarea construieşte o poveste de un realism simplu şi direct, care face credibilă o poveste paradoxală şi evidenţiază decalajul dintre nevoile esenţiale ale celor care caută o viaţă nouă şi valorile societăţii gazdă. Interpretarea actriţei principale este extraordinară, conferind filmului o adevăr profund şi sensibil”.

Reușita de la Roma nu este prima pentru filmul „Jaful secolului”, care mai are în palmares: Premiul Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiţia balcanică), în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriţă în rol principal, la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei.

Filmul are la bază un jaf real din 2012, când un grup de români a furat tablouri celebre dintr-un muzeu din Olanda. Ulterior, presa a relatat că unele dintre opere ar fi fost arse într-un sat din Dobrogea. Printre semnatarii lucrărilor furate se aflau unii dintre cei mai mari pictori ai lumii, precum Matisse și Picasso. Regia filmului este semnată de Teodora Ana Mihai, care se află acum la al doilea lungmetraj (după „La Civil”), iar distribuția este alcătuită din Anamaria Vartolomei („L’événement”, „Le Comte de Monte-Cristo”), la primul ei rol în limba română, Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Robert Iovan, Macrina Bîrlădeanu, Thomas Ryckewaert, Mike Libanon, Lucian Ifrim și Alexandru Potocean.